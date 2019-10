'Perdi meu norte, meu tudo', diz Claudia Raia sobre morte de Jorge Fernando

(Foto: Divulgação)

A atriz Claudia Raia lamentou a morte do diretor Jorge Fernando em um texto longo de despedida nesta segunda-feira (28), no Instagram. Ela afirmou que uma parte sua se foi com o amigo.

"Hoje o mundo acordou mais sem graça… Perdi meu norte, meu tudo, meu grande diretor e grande amigo. A pessoa que me falava tudo que ninguém falava, conhecia todos os meus truques em cena, me desafiava, me trazia sempre para o novo, fazia eu me reinventar", escreveu. "Estou destruída… Uma fatia minha que se foi, uma fatia da minha alegria se foi"

O diretor morreu no Rio neste domingo (27), aos 64 anos, após sofrer uma parada cardíaca. O velório será na terça, no Cemitério do Caju, com cerimônia aberta ao público das 8h às 10h. Depois, o local será somente para amigos e familiares.

Claudia fez parte de "Verão 90", novela que foi a última de Jorge Fernando. Ambos trabalharam juntos em outros momentos, como "Deus Nos Acuda" (1992), "Torre de Babel" (1998), "As Filhas da Mãe" (2001), "Sete Pecados" (2007) e "Ti Ti Ti" (2010).

Parceria longa

Cláudia e Jorge são parceiros de trabalho desde que a atriz começou na carreira. Estiveram juntos pela primeira vez em "Cambalachoi", de Sílvio de Abreu, de 1986. Depois, foram outras nove produções.

“Jorginho sempre teve talento e agora alia isso à maturidade e ao domínio do veículo. Ele faz o que quer comigo. Se diz ‘Chora com o olho direito porque estou com a câmera desse lado’, eu choro”, contou Cláudia em entrevista para Patrícia Kogut, de O Globo, em 2014.

Jorge devolveu os elogios. “Claudia me entende como ninguém. Sua cabeça não para, ela dá vários tons à mesma cena. Quando gravamos, ninguém fica parado. É um tal de levar choque, rodopiar, cair... Esse movimento em novela é difícil de fazer porque requer tempo de ensaio. Com ela, sai rápido”, contou.

Antes de "Verão 90", a última vez que os dois trabalharam juntos em uma novela foi em 2014, em "Alto Astral", de Daniel Ortiz. Claudia fez ainda uma participação especial em "Haja Coração", dirigida por Jorge.