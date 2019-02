Perdido? Tudo que se sabe sobre o fim do casamento de José Loreto e Débora

São seis dias desde que um único assunto tomou conta das redes sociais e bateu recordes de acesso nos sites pelo Brasil. Desde sábado (16), quando o colunista Léo Dias publicou a notícia da separação dos atores Débora Nascimento e José Loreto, esse se tornou o assunto mais comentado em todas as rodas de conversa do país.

Em menos de uma semana são muitos acontecimentos e nomes envolvidos na história que foi chamada pelo próprio Leo Dias “da separação mais midiática da história”. Se você, por acidente, não está por dentro dos detalhes do imbróglio, não se preocupe. O CORREIO juntou e organizou tudo o que sabemos até agora sobre a confusão envolvendo os atores.

Fim do casamento

O anúncio da separação foi feito no perfil do Instagram do colunista Leo Dias e já ultrapassou a marca de 195 mil curtidas desde a postagem. Ao comentar a repercussão da notícia em entrevista ao jornal O Dia, o jornalista contou um pouco dos bastidores e de como soube do fim do casamento.

“Através de uma famosa. Ela disse: você não sabe que a Débora botou o Loreto pra fora de casa? Me falou como se a notícia fosse velha e eu não sabia. Pensei: o mundo tá sabendo e eu estou atrasado! Quando eu vi, ninguém sabia disso”, contou.

Segundo Leo Dias o post teve alcance de 3 milhões de internautas apesar do número de seguidores do jornalista ser menor. Da postagem de Leo o assunto tomou rodas de conversas e os sites de celebridade pelo país. Todos ávidos por entender melhor as razões que levaram a atriz, que há dez meses se tornou mãe da pequena Bela, a dar um ponto final no seu casamento.

Marina Ruy Barbosa entra na história

Não demorou para a atriz Marina Ruy Barbosa, que é par romântico de Loreto na novela “O Sétimo Guardião”, ser apontada como o motivo para o fim do casamento dos atores. Especulações davam conta de que Marina e José estavam levando para fora das telas o romance da novela. Os atores, ambos casados, estariam vivendo um caso extraconjugal - ou, no mínimo, Loreto deu em cima da atriz.

Ao se pronunciar, a atriz negou qualquer envolvimento com o colega e disse ser natural especulações que envolvam os pares românticos das novelas. Em um comentário no Instagram, contudo, a ruiva se mostrou incomodada com a situação. “Apontada por fofoqueiros da internet, que devem assistir a muita televisão e pelo visto a novela. Eu amo meu marido e sou muito feliz no casamento e não teria nada com o José Loreto além de uma parceria profissional. Completamente infundado tudo isso “, postou a atriz, na própria página de Léo Dias. O jornalista foi à TV reafirmar que as fontes não eram "fofoqueiros de internet", mas gente dentro da própria Globo.

Loreto e Marina vivem par romântico em novela (Foto: Divulgação)

A repercussão sobre o envolvimento de Ruy Barbosa na crise conjugal não se limitou aos comentários feitos pela própria Marina. A protagonista da novela de Aguinaldo Silva deixou de ser seguida por diversas colegas atrizes no Instagram. Nomes como Thaila Ayala e Fiorella Mattheis deixaram de seguir o perfil de Marina na rede. Surpreendentemente, também deixaram de seguir a ruiva atrizes que teriam uma relação mais próxima com ela. É o caso de Bruna Marquezine, que atuou com Marina na novela “Deus Salve o Rei” em 2018, e conhece a colega desde a infância, e Giovanna Ewbank que foi, inclusive, madrinha do casamento de Marina com o piloto Xandinho Negrão.

Atriz misteriosa

Com os comentários de Léo Dias sobre a origem da notícia envolver uma outra atriz e que suas fontes estavam dentro da própria Globo, começou a curiosidade para saber quem passou a informação para ele. O nome mais citado é o de Giovanna Ewbank - vale destacar que isso nunca foi revelado pelo colunista e que a loira não comentou o caso.

Verdade ou não, Ewbank perdeu mais de 50 mil seguidores no seu canal de Youtube após o início do imbróglio. Thiago Gagliasso, irmão de Bruno, que teve uma briga pública de grande proporção com a cunhada, foi às redes sociais para comentar o caso. “Eu não estou entendendo mais nada. Um monte de gente me marcando e pedindo para eu tomar uma posição! Não sei nem o que aconteceu e se nego inventou um Carnaval fora de época. Não sei mesmo. A única coisa que eu sei é que a internet não é tão ruim. Quando eu brigava com um amigo, o pau comia. Agora não! Agora é só clicar no botãozinho azul e parei de seguir, seu feio!”, afirmou. “A internet trouxe um lado mais educado das pessoas. Agora é só ‘dislike’ e ponto final”, completou.

Giovanna foi uma das madrinhas de casamento de Marina (Foto: Divulgação)

Pedido de perdão

Depois de dias de silêncio, José Loreto se pronunciou na última quarta-feira (20), também por um post no Instagram. No depoimento, o ator pede perdão a Débora e diz que quer reconquistar a atriz. “Errei sim, manchei o teu nome", diz, citando letra de uma música de Dalva de Oliveira. Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis”, escreve Loreto.

Apesar do pedido de desculpas, o ator garante no texto que não houve traição. "Apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida", completou.

A postagem já ultrapassa a marca de 900 mil curtidas e nos comentários são diversas as manifestações de apoio ao ator. Colegas de elenco de Loreto como Isabela Garcia, Viviane Araújo e Carolina Dieckmann deixaram comentários na postagem. “Zé, tô torcendo por você, por vocês; Muito, que o amor seja maior e capaz de transformar tudo, hoje e sempre”, disse Carolina.

A atriz, inclusive, também foi apontada como possível causadora da crise. Circula pela internet o frame de um vídeo onde supostamente José Loreto beijaria Dieckmann na boca. O print é de um storie gravado pelo ator Marcelo Serrado enquanto alguns membros do elenco de “O Sétimo Guardião” esperavam pelo início de uma gravação. Segundo explicou Serrado no twitter, no vídeo Loreto chega ao set e cumprimenta a todos, inclusive Carolina, com um beijo no rosto. O frame que circula foi capturado de um ângulo que dá a entender que os atores se beijaram.

Carolina Dieckmann nega qualquer envolvimento com o colega. Nessa sexta, ela respondeu alguns fãs pelo Instagram se estava beijando Loreto na foto. "Foi não, amor. É só o ângulo mesmo... No mais, torço para que tudo fique bem, porque pessoas estão sofrendo com tudo isso", afirmou a intérprete de Afrodite da nove das 9. Em outro post, a atriz disse a uma internauta que estava chocada com a repercussão do vídeo e pediu respeito ao casal:

"Eu tô tão chocada quanto você. Como pegam uma imagem, numa sala cheia de atores esperando para gravar, de uma senhora sentada, dando um abraço e um beijo num amigo que passa por um momento difícil, nessa sujeira toda? Como não são capazes de se colocar no lugar desse casal, que já está passando por um momento tão difícil? Quem já se separou, ainda mais com um filho no meio, sabe o tamanho da dor. Pelo amor de Deus, gente, tenham respeito, empatia, amor", escreveu.

Outras traições

Depois do perdão de Loreto as especulações da traição ficaram ainda mais fortes. O colunista Leo Dias afirmou que o ator teria traído Débora com pelo menos duas atrizes do elenco da novela das 21h da Globo. Uma atriz bissexual e uma loira casada do elenco - talvez daí, também, surgiu a especulação com DIeckmann. A coluna, no entanto, não revelou nomes.

Imagem de Dieckmann e Loreto (Foto: Reprodução)

Climão na novela

Toda essa história acabou gerando um imenso mal estar nos bastidores de “O Sétimo Guardião”. Marina Ruy Barbosa teria deixado de falar com os dois colegas que compõem o triângulo amoroso no qual a sua personagem Luz está envolvida.

Com José Loreto a atriz teria tido uma conversa séria e rompido a amizade por estar insatisfeita com a demora do ator em se posicionar e desmentir que ela seria pivô da crise no casamento. Já com Bruno Gagliasso, a atriz teria ido tirar satisfações por não entender o motivo que levou Giovanna Ewbank, mulher de Bruno, a deixar de segui-la nas redes sociais. Bruno não teria gostado de ser questionado e teria dito, ainda, que concordava com a atitude da esposa, o que azedou de vez a relação dos atores.

Débora Nascimento, por outro lado, vem sendo elogiada nos bastidores. Também no ar na novela das 19h, Verão 90, a conversa nos bastidores seria de que a atriz segue com os trabalhos de forma bastante profissional sem fazer qualquer tipo de drama por conta da situação em que está envolvida.

Para completar a novelona fora de cena, surgiu até perfil secreto de Instagram prometendo "revelar tudo" sobre a "turma de Fernando de Noronha" (Ewbank, Gagliasso, Marquezine), mas que até agora só compartilhou senso comum estereotipado sobre a vida de artistas - dark room! Muito sexo! Orgia! O perfil fez "Noronha" ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (22). Nenhum dos citados comentou.

* Sob supervisão da subeditora Carol Neves