Perfil de Beyoncé manda mensagem a rapper baiano: 'Não posso falar'

O rapper baiano Baco Exu do Blues recebeu uma mensagem no instagram do perfil da cantora Beyoncé. O músico lançou em seu último disco, Bluesman, a música "Me desculpa Jay-Z", que cita o marido da estrela. Nesta segunda (3), no Encontro, ele mostrou a captura de tela que mostra que a mensagem chegou, mas não revelou o que foi dito.

"Não é ela que fica no perfil. É a assessoria. Eu não posso falar. Ainda não sei se vai acontecer e não tenho autorização para falar", disse ele a Fátima Bernardes.

Apesar do mistério, os fãs entraram na onda e fizeram até montagem de Baco com Beyoncé.

(Foto: Reprodução)

A letra da música diz "não me ligue, mas a vida tá meio difícil, não sei o que fazer, tá tudo confuso como meus sonhos eróticos com a Beyoncé, me desculpa Jay Z, queria ser você, minha vida tá chata, quero enriquecer”.

O áudio oficial da faixa no Youtube já tem mais de 1,2 milhão de visualizações. No Spotify, em cinco dias, a faixa chegou a 860 mil streamings. O número é o dobro conquistado pelas outras faixas do disco.

Ouça abaixo: