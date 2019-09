Perfil divulga supostos participantes de A Fazenda; lista tem Inês Brasil, Jesus Luz e mais

O reality show A Fazenda 11, da Record, ainda nem começou, mas a movimentação em torno do programa já está à todo vapor na web.

Após várias especulações sobre os participantes da 11ª edição do programa, que erá comandado mais uma vez por Marcos Mion, um perfil nas redes sociais - que tem divulgado fotos exclusivas da casa desta temporada e tem sido apontado como um suposto funcionário da Record - resolveu ir além e divulgar uma suposta lista oficial de participantes desta temporada do reality show.

Segundo o perfil, que está intitulado como Invasor A Fazenda - o time feminino terá Val Marchiori, Aline Uva, Inês Brasil, Sylvia Design, Solange Gaga, Laura Keller, Faby Monarca e Bifão. Já o time masculino seria composto nesta edição por Sergio Hondjakoff, Jesus Luz, Marcos Chinesa, Igor Freitas, Jonathan Costa, Rodrigo Phavanello e o noivo da apresentadora Mara Maravilha, Gabriel Torres.

De acordo com informações do site TV Foco, entretanto, muitas dessas personalidades já juraram de pés juntos que jamais participariam do reality show da Record, entre eles Sergio Hondjakoff, o cabeção de Malhação, Val Marchiori, que comanda o Tricotando na RedeTV, e Sylvia Design, que garante que não poderia deixar os negócios de lado.