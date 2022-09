Performer e Cantor  baiano Edy Star lança  o livro Diário de um Invertido 

Edy Star é um dos autores da música Procissão com Gilberto Gil (Foto: Marco Aurélio Olimpio - Divulgação)





O cantor e performer baiano Edy Star, 84 anos, um dos autores de Procissão (com Gil e Torquato), e o único sobrevivente do trio que gravou o disco Sociedade da Grã-Ordem Kavernista: Sessão das 10, com Raul Seixas e Miriam Batucada, está lançando um livro e um single. O livro é Diário de um Invertido: Escritos Líricos, Aflitos e Despudorados (Salvador, 1956 –1963).

Organizado pelo historiador e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Ricardo Santhiago, o trabalho reúne escritos produzidos por Edy em sua adolescência, em Salvador, nos quais o artista – então um jovem tímido e recluso – relata minuciosamente a descoberta da própria homossexualidade, seus primeiros amores e experiências sexuais. Já o single duplo O Outro Lado do Escuro traz as músicas A Quien le Importa - talvez o maior clássico gay em língua espanhola, lançado pelo grupo Alaska y Dinarama - e Homens, do também baiano Moisés Santana.

Xanddy, Tony Sales e Léo Santana voltam ao Parque

Xanddy, Tony e Léo: Encontro de sucesso do pagode baiano





O Parque de Exposições foi o local escolhido para a nova apresentação em Salvador do show Encontro de Fenômenos, que irá reunir Xanddy Harmonia, a banda Parangolé com Tony Salles e Léo Santana, dia 3 de dezembro. Após se apresentar por algumas capitais do Brasil, eles farão um show com mais de quatro horas. Xanddy, Léo e Tony não escondem a alegria de se apresentarem juntos e ainda em sua cidade. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 3 outubro na Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, ou através do site: www.boratickets.com.br .

Luciano Calazans ganha homenagem inédita

Partitura de música de Luciano estampada em mural de hotel (Foto: Felipe Oliveira - Divulgação)

A partitura da composição Lábios Vermelhos (2010), do instrumentista, arranjador, compositor e maestro Luciano Calazans, interpretada pelo parceiro Gerônimo, está estampada nas paredes do Praia do Forte Hostel, local que foi recanto do maestro para a criação desta e de outras obras. A homenagem veio do empresário Paulo Limocirc, que durante muitas madrugadas ouvia Calazans produzindo seus conteúdos musicais nas idas e vindas ao estabelecimento. Em celebração a esse mural e aos 12 anos da canção, Luciano Calazans lança hoje, em todas as plataformas de música, a primeira versão de Lábios Vermelho. Ele se apresenta durante a homenagem, com a participação dos seus ex-alunos do Coral do Mar, projeto musical e de inclusão social que comandou, no Projeto Tamar.





Elba no Festival de Forró da Chapada

Elba Ramalho é uma das atrações confirmadas para o IV Festival de Forró da Chapada, que acontece na cidade de Mucugê. Idealizado por Targino Gondim, com o apoio da prefeitura, o evento acontece de 12 a 15 de outubro, e promove forró, baião, xaxado e o xote, possibilitando a revelação de novos talentos musicais do forró autêntico, segmento da música popular nordestina.





TUM-TUM-TUM*

1 Os manos Zezé Di Camargo & Luciano se apresentam no dia 12 de novembro, a partir das 20h, na casa de shows Armazém Convention em Lauro de Freitas. Mais um golaço de Tufi Jr, que vem procurando levar para o espaço os grandes nomes da música brasileira, de diferentes gêneros. Ele garante que vem mais coisa boa por aí.

2 O Gravata Doida, dos amigos Saulo Dandi, Márvio Santos e Cícero Gabriel, junto com a Óquei Entretenimento e o Wish Hotel da Bahia, promove amanhã, a partir das 16h, na Suíte Presidencial do hotel, no Campo Grande, o lançamento do bloco para o Carnaval 2023. Serão anunciadas as novidades do desfile de 2023, pelas ruas do Santo Antônio, na quarta-feira da folia. O evento terá show de Chico Gomes e Banda Marana.

3 O primeiro show do projeto que reúne Russo Passapusso e Antonio Carlos & Jocafi acontece no 6º Festival Radioca, que será realizado dias 12 e 13 de novembro, quando os três baianos se apresentam na Fábrica Cultural, no bairro da Ribeira. Será também o lançamento do álbum Alto da Maravilha, patrocinado pela Natura Musical. Os Ingressos estão à venda em www.ingressolive.com/6o-festival-radioca.