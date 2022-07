Péricles, Belo, Thiaguinho: Fonte Nova terá 12h de samba neste domingo (24)

A Fonte Nova vai ser palco de um dos eventos mais esperados dos últimos tempos, e não tem nada a ver com futebol. Neste domingo (24), artistas consagrados do mundo da música vão se apresentar no estádio, que terá mais de 12 horas de música.

Subirão ao palco para tocar no Samba Piatã: Péricles, Belo, Thiaguinho, Pixote, Ferrugem, Dilsinho, Sorriso Maroto e Menos é Mais. Os portões da Arena Fonte Nova serão abertos às 12h e a primeira atração sobe ao palco às 13h, dando início ao evento.

Os ingressos para Open bar, camarote e pista foram esgotados, mas ainda é possível adquirir bilhetes para o setor do Lounge Premium e Arquibancada Intermediária. As vendas são realizadas pelo site do Guichê Web (http://www.guicheweb.com.br/sambapiata) e nos pontos de vendas do Pida e Balcão de Ingressos, com valores de R$ 65 a R$ 250,00.

*SERVIÇO:*

O que: Samba Piatã

Quando: 24/07/2022, 12h

Onde: Arena Fonte Nova

Ingressos: http://www.guicheweb.com.br/sambapiata e nos pontos de vendas Pida (Salvador Shopping e Piedade) e Balcão de Ingressos (Shopping da Bahia e Salvador Norte Shopping).

Valores (podem sofrer alteração sem aviso prévio):

Arquibancada Leste Intermediária: R$ 65,00

Lounge Premium: R$ 250,00