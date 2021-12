Péricles volta a Salvador com show na Arena Fonte Nova

O primeiro show de Péricles em Salvador após a retomada de eventos já tem dia e local para acontecer. Dia 13 de janeiro, a partir das 13h na Arena Fonte Nova acontece a primeira edição do ‘’Me Leva Pro Bonfim’’, com shows completos de Péricles, Tiee e o Grupo Revelação. O evento acontece como parte dos festejos em comemoração ao Senhor do Bonfim, comemorado anualmente na segunda quinta-feira do ano. O show ainda vai contar com os representantes do samba local, os grupos Samba e Suor e Fora da Mídia, para compor a grade de um dos principais eventos nesta data.

O cantor que conquistou o país com o grupo Exaltasamba e atualmente está em carreira solo, volta a Salvador com um show recheado de clássicos dos seus 30 anos de carreira, misturando todas as fases. O show também marca a volta de Péricles à Arena Fonte Nova, local onde o cantor gravou o seu DVD intitulado “Mensageiro do amor” em 2019.

O evento vai contar também com o show do carioca Tiee, que também volta a Salvador com o seu ‘’pagode’’, como intitula o seu show com grandes clássicos da sua carreira, do samba nacional, de suas composições e as novidades do seu novo álbum ‘’As Que Tocam Lá Em Casa’’.

Já o Grupo Revelação retorna a Salvador com o comando do novo vocalista, Jonathan Alexandre, sobrinho do ex-vocalista Xande de Pilares. Com Jonathan nos vocais, o ‘’Revela’’ traz pra cidade o clima do ‘’Pagode do Revela’’, projeto audiovisual do grupo que já passa dos 10 milhões de visualizações só no Youtube. São exatos 26 anos de carreira, colecionando mais de 2,5 milhões de CD’s e DVD’s vendidos, além das milhares de execuções nas plataformas digitais.

O 1º lote de ingressos já está disponível e podem ser adquiridos no Pida, Balcão de Ingressos e nas Lojas Elegance espalhadas pela cidade, com condições especiais de pagamento em até 3x no cartão sem juros e sem taxas. Além da venda física, vendas online através do Sympla e Bilheteria Digital.

SERVIÇO

‘’Me Leva Pro Bonfim’’

Data: Quinta-feira, 13 de Janeiro a partir das 13h, (Dia de Senhor do Bonfim)

Local: Arena Fonte Nova

Endereço: Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré

Valor :R$ 70,00 (Pista), R$ 140,00 (Área Vip)

Vendas Físicas: Pida, Lojas Elegance e Balcão de Ingressos

Vendas Online: Sympla e Bilheteria Digital

Mais informações: (71) 98121-6425