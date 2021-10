Periperi terá Vila de Natal e iluminação será inaugurada mais cedo em Salvador

O Natal vai começar mais cedo esse ano em Salvador. A prefeitura já começou a montagem das estruturas e a inauguração está prevista para 15 de novembro. Desta vez, a novidade será a instalação da Casa do Papai Noel e da Vila de Natal na Praça da Revolução, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário.

O prefeito Bruno Reis disse que vai divulgar os detalhes nos próximos dias, mas durante um evento para anunciar um pacote de obras de conservação na infraestrutura da cidade, nesta segunda-feira (18), ele comentou sobre esse assunto.

“Cada ano o Natal ganha uma projeção maior. Ele tem a capacidade de atrair mais visitantes para a nossa cidade, então, para termos uma melhor utilização do investimento público ao invés de ficar um mês, de dezembro até o início de janeiro, estamos antecipando a inauguração. Vamos fazer um Natal maior, mais bonito e, com fé em Deus, ainda melhor que o dos últimos anos”, disse.

Pela primeira vez, a estrutura que é oferecida no Campo Grande será montada também em outra região da cidade. O local escolhido foi a Praça da Revolução, em Periperi. Segundo a secretária municipal de Ordem Pública (Semop), Marise Chastinet, esse foi um pedido dos moradores.

“A mesma estrutura que vamos montar no Campo Grande será montada em Periperi. Essa é a primeira vez que isso acontece. Estamos desenvolvendo o projeto, mas haverá controle de acesso do público e de ambulantes, no mesmo modelo que fizemos no Campo Grande no ano passado”, afirmou.

Em 2020, por conta da pandemia, o acesso à praça foi limitado e a visitação precisava ser agendada. Inicialmente, a prefeitura anunciou que seria permitida a entrada de 500 pessoas por vez, para obedecer aos parâmetros de segurança da saúde, e que seriam cinco sessões por dia, das 18h às 22h, com 30 minutos cada.

Porém, cinco dias depois todos os horários, até janeiro, quando a estrutura seria desmontada, estavam esgotados, e o município teve que oferecer horários extras para tentar atender a demanda. A expectativa era receber 100 mil pessoas, mas 120 mil visitaram a Catedral da Luz, um dos pontos mais atrativos da decoração natalina.