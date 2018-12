Peritos criminais e legistas decidem entregar cargos em protesto contra PEC do teto

Peritos criminais e médicos legistas na Bahia decidiram aderir à rebelião deflagrada pela cúpula da Polícia Civil contra a PEC que limita os salários dos servidores do estado à remuneração do governador Rui Costa (PT). Assim como fizeram delegados e diretores da Civil, os peritos e legistas resolveram também entregar os cargos em comissão e não liberar os laudos periciais já a partir de hoje. Em assembleia realizada no fim da tarde de ontem, a categoria sinalizou ainda com um possível boicote às escalas de plantões extras que serão iniciadas em janeiro. Segundo apurou a Satélite, a estratégia é forçar o governo a recuar da PEC e abrir negociação imediata com o alto escalão do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues.

Caos à vista

A mobilização dos peritos criminais e dos delegados ameaça o andamento de inquéritos e investigações em curso e pode levar a um colapso no funcionamento de unidades policiais por falta de comando.

Jabuti maroto

A rebelião na Polícia Civil foi desencadeada por causa de uma emenda à PEC do Teto apresentada anteontem pela bancada governista na Assembleia. O dispositivo foi a solução encontrada pelo Palácio de Ondina para conter a exoneração em massa de auditores fiscais, antecipada pela coluna no último dia 29. Uma parte da emenda permite aos auditores manter o atual teto, atrelado ao salários de desembargador. A outra estende o mesmo direito aos peritos e delegados, mas assessores jurídicos das duas categorias detectaram conflitos com a Constituição do estado. Para eles, uma vez aprovada a PEC, nada impede que a Procuradoria-Geral do Estado ou o Ministério Público entre na Justiça para derrubar o trecho que beneficia os servidores da Civil.

A vida como ela é

A ausência de apoio dos deputados do PT, PCdoB e PSB aos servidores que invadiram ontem a Assembleia tem origem em recente bronca do governador. Informado da resistência dos parlamentares de esquerda em aprovar o aumento da contribuição previdenciária dos servidores, Rui Costa escalou emissários para apertar a turma. Um a um, foram avisados de que a máquina é que os elege e mantém os cargos de seus apadrinhados.

Adeus, corrida!

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), desistiu de disputar a presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB) ano que vem. Aliados da petista atribuem a saída do páreo a dois fatores. Primeiro, Moema teria esbarrado na baixa adesão a sua candidatura. Segundo, os problemas políticos e administrativos enfrentados pela prefeitura de Lauro exigem dela dedicação exclusiva. Assim, o atual presidente da UPB, Eures Ribeiro (PSD), deve navegar em mar de almirante.

Política e axé

O músico e produtor Jonga Cunha se prepara para estrear na política. Aos amigos, garantiu que vai se candidatar a vereador de Salvador em 2020 e que a decisão é irreversível. Ainda não sabe para que partido vai, mas definiu a bandeira: alavancar o turismo na cidade.