Perseguição policial na Garibaldi terminou com três suspeitos mortos

Três suspeitos foram baleados pela Polícia Militar e morreram depois de uma troca de tiros na Avenida Garibaldi, na noite da sexta-feira (25). Parte da cena foi filmada por moradores da região, mostrando os PMs abordando os homens, que estavam em um carro branco.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) da Rondesp Atlântico estavam patrulhando a região quando foram informadas de que homens armados estavam fazendo um ataque na localidade do Vale da Muriçoca. Os policiais intensificaram as buscas e acharam um carro na Garibaldi que aparentava com o veículo descrito.

Os PMs deram voz de parada, mas os ocupantes do carro desobedeceram a ordem e atiraram contra os policiais, diz a PM em nota. Houve revide, dando início a uma troca de tiros. O carro parou perto do cruzamento com a Rua Lucaia e os PMs tentaram se aproximar, mas foram novamente recebidos a tiros, diz a polícia.

Depois da nova troca de tiros, três suspeitos foram achados feridos no carro. Socorridos ao Hospital Geral do Estado (HGE),eles morreram. Um dos homens usava tornozeleira eletrônica, informou a PM.

Com os três, foram apreendidos uma metralhadora e uma pistola, ambas de calibre 9mm, um revólver calibre 38, uma porção de 300 gramas de maconha prensada e outras 15 porções da droga já prontas para comercialização.O carro usado pelo trio tinha placa clonada e tinha sido roubado no último dia 20 em Salvador.

A ocorrência foi registrada na Corregedoria da PM. O carro apreendido foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).