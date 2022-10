Perseguição policial tem tiros e homem morto no Cabula

Uma perseguição policial terminou com um homem morto e outro preso no bairro do Cabula, na noite dessa quarta-feira (26). Segundo informações da Polícia Militar, militares da Operação Apolo faziam rondas quando foram informados de que um veículo prata, com três ocupantes, estaria praticando assaltos.

Os policiais começaram as buscas e encontraram o automóvel suspeito, que fugiu, sendo que, na altura do viaduto do Bela Vista, dois homens desceram do carro e atiraram contra os policiais, que revidaram.

O veículo em que os suspeitos bateu em uma proteção lateral ainda na Avenida Silveira Martins e o condutor conseguiu fugir a pé. Os outros dois suspeitos foram encontrados feridos e socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos, onde um deles não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, o outro homem recebeu atendimento médico. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Além do automóvel, foram apreendidos, na ação, um revólver calibre 38, uma réplica de pistola e um aparelho de telefone celular. A ocorrência foi registrada pelos militares no DHPP.