Perseguição: suspeito de assalto a ônibus é morto por policial em Ondina

Uma tentativa de assalto dentro de um ônibus terminou com perseguição e morte de um suspeito, no bairro de Ondina, no final da tarde dessa terça-feira (8). De acordo com o registro, o homem entrou em um ônibus de linha Barra 1, que ia em direção a Ondina, e, ao reconhecer um policial militar, tentou tomar sua arma.

Testemunhas contaram à polícia que os dois entraram em luta corporal e desceram do ônibus. Eles sacaram as armas, e o suspeito atirou contra o policial, que revidou.

O homem fugiu atirando em direção a um matagal, na área da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Policiais militares da 12ª CIPM foram acionados pelo Cicom para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, já encontraram o homem baleado. Ele foi socorrido pelo Samu para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, com o suspeito foram apreendidos um revólver de calibre 38 e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, além da quantia de R$ 160,65 e uma trouxinha de substância análoga a maconha.