Perto de fazer 100 jogos pelo Bahia, Fernandão comemora sequência

A retomada do futebol tem significado oportunidade para o atacante Fernandão. Com a ausência de Gilberto, que se recupera de uma pancada no joelho, o camisa 20 ganhou a responsabilidade de ser a referência do ataque do Bahia. E pelo menos em número de gols, não tem feito feio.

Nos dois últimos jogos, o atacante balançou as redes duas vezes contra Náutico e Botafogo-PB, ambos pela Copa do Nordeste. Desempenho que o atacante comemora. Antes da pandemia, Fernandão ainda não havia anotado gols.

"É importante para o atleta ter sequência. Fico feliz de poder ajudar o clube e marcar gols. Espero que continue assim. A equipe está de parabéns, agradeço o apoio de todo mundo, eles estão me ajudando bastante e eu espero continuar essa sequência", disse ele.

Mesmo com a fase artilheira em dia, Fernandão reconhece que ainda pode melhorar no aspecto técnico. Após o jogo contra o Náutico, ele deixou o campo reprovando a própria atuação. Para o jogador, no entanto, a melhora na performance vai acontecer a partir do momento que ele estiver com mais ritmo de jogo.

"É normal, ficamos quatro meses sem jogar e não ia voltar ao futebol no melhor ritmo, na melhor forma. Nós jogadores temos que ter paciência, eu tenho a cabeça tranquila de que fiz um bom trabalho durante a pandemia, venho fazendo um bom trabalho e sei que aos poucos vou melhorando o meu futebol. Estou bem tranquilo quanto a isso, infelizmente não agrado a todo mundo, mas o mais importante é agradar ao clube, fazer tudo pelo clube e conquistar títulos", afirmou ele.

Fernandão explica ainda que tem buscado se adaptar ao esquema de jogo utilizado por Roger Machado e, mesmo sendo um jogador de área, atende aos pedidos do treinador para sair um pouco e ajudar na marcação.

"Eu procuro me adaptar ao esquema tático do treinador, a forma que ele quer que a gente jogue em campo, e procuro fazer o meu melhor. Sou um centroavante de área, fico assim querendo ficar muito na área, mas sei que preciso ajudar também. Estou me sentindo bem, confortável e sei que com ritmo e sequência as coisas vão se encaixar", analisou.

Marca histórica

O desejo da torcida do Bahia é de que Fernandão continue balançando as redes e deixe a sua marca no duelo contra o Confiança, nesta quarta-feira (29), pela semifinal da Copa do Nordeste.

Além da vaga na decisão, o atacante vai ter uma motivação extra diante do Dragão. O duelo representará o jogo de número 100 de Fernandão com a camisa do Bahia. Até aqui, o centroavante já balançou as redes 33 vezes entre a primeira passagem, em 2013, e o segundo ciclo, que teve início no ano passado.

"Estou muito feliz de completar 100 jogos com a camisa do Bahia, um time que eu tenho um carinho muito grande e me sinto honrado em estar completando 100 jogos. Esse começo está sendo maravilhoso, a equipe toda está conseguindo mostrar de novo o mesmo valor que tinha, com a pandemia tudo acaba perdendo aquele ritmo. Esses dois jogos foram maravilhosos, espero que continue assim e a gente conquiste esses dois títulos", explicou o centroavante, fazendo referência ao Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.