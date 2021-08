Perto do retorno, meia Índio Ramírez inicia treinos no campo

Um velho conhecido da torcida tricolor está cada vez mais perto de voltar a ficar à disposição no Bahia. Em fase de recuperação de cirurgia no joelho, o meia Índio Ramírez iniciou o processo de transição para o campo.

Na manhã desta quarta-feira (18), Ramírez fez um trabalho junto com a preparação física, na Cidade Tricolor. A previsão do departamento médico do Bahia é de que ele fique em condições de reforçar o Esquadrão a partir do mês de setembro.

Índio Ramirez não disputa uma partida desde fevereiro, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho durante confronto com o Fluminense na Fonte Nova. No Bahia emprestado pelo Atlético Nacional, ele viajou para a Colômbia, onde passou por cirurgia e iniciou a recuperação.

Em junho, o colombiano voltou ao Bahia para concluir o processo do pós-operatório. Desde então ele vinha trabalhando na academia e fisioterapia. Ramírez tem contrato com o Bahia até o final da atual temporada, mas o tricolor tem prioridade na compra dos direitos econômicos do jogador.