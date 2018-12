Peru deixa a desejar e tem reprovação de 35% em operação do Ibametro

Todos os anos as uvas passas são apontadas como motivo de discórdia no Natal. Na farofa, no arroz, na maçã com maionese. Não importa. Elas sempre são mal faladas, mas, segundo o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), a má fama não faz jus ao produto. Este ano é o peru quem está deixando a desejar.

Ninguém merece peru murcho, pequeno ou pouco representativo, por isso, as equipes do órgão foram às ruas. Um total de 360 tipos de produtos foram fiscalizados e o peru, o chester e o frango tiveram índice médio de reprovação de 35%, o maior dentre os itens da ceia. O queijo também ficou mal na fita.

Foram observados os aspectos quantitativo, para verificar se o peso correspondia ao indicado no rótulo (já descontado o peso da embalagem), e o aspecto formal, ou seja, se o rótulo do produto estava conforme regulamentação do Inmetro.

Os demais artigos inspecionados, tender, nozes, ameixa, damasco, pernil, azeitona, panetones, roscas natalinas, vinhos, torrones, espumantes, refrigerantes e as famigeradas passas apresentaram percentual de reprovação menor que o produto principal, chegando em média a 27%.

A Operação Natal foi realizada em Salvador e no interior do Estado, do dia 10 de dezembro até a última quinta-feira (20), e também fiscalizou 22 mil brinquedos, 96 bicicletas infantil, 2,2 mil luminárias tipo pisca-pisca e 130 luminárias tipo mangueiras. Nestes itens, não foram encontradas irregularidades.