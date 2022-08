Pescador do Amapá é achado após ficar por 11 dias à deriva dentro de freezer; vídeo

Um pescador da cidade de Oiapoque, no Amapá, foi encontrado na costa do Suriname após ter passado onze dias à deriva no Oceano Atlântico. A embarcação em que estava foi afundada na costa do país quando ele ia em direção a Ilha dos Macacos, na Guiana Francesa.

Romualdo Macedo Rodrigues, de 44 anos, ficou dentro de um freezer até que foi encontrado nesta terça-feira a 450 km de onde seu barco naufragou.

Quando a embarcação em que ele estava afundou, o pescador teve de recorrer ao freezer que estava na embarcação para sobreviver. Romualdo foi encontrado por pescadores de uma outra embarcação desidratado, desorientado, com as roupas rasgadas e com quadro de insolação, segundo o portal O Liberal.

O caso ocorreu no dia 11 de agosto. Durante um tempo, ele ficou preso no território do Suriname por ter sido tratado, a princípio, como imigrante ilegal. Depois, Romualdo conseguiu ser repatriado, por meio de um voo que o levou até Belém, no Pará.