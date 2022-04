Pescadores fisgam pirarucu 'gigante' no Rio Madeira: 'sensação incrível'

Um peixe que ocupa o espaço de um caiaque inteiro. Foi um pirarucu que os pescadores Anderson Guedes e Wladis Kucharski fisgaram no Rio Madeira, em Rondônia, esta semana.

Com mais 2 metros e aproximadamente 130 kg, o peixe "gigante" deu trabalho: foram cerca de 40 minutos para fisgar o peixe, colocar no caiaque e depois realizar a soltura com toda a segurança necessária.

Nas redes sociais e ao g1, os pescadores contaram a história: "A gente tinha uma fita que ia até 2,5 metros só que é difícil você equilibrar um peixe desse tamanho, medir ele. Pesar na balança nem tem como", comentou Wladis.

Anderson contou a sensação de pegar o peixe, o maior de sua vida. Ele pesca desde criança.

"Foi uma sensação incrível. Um pouco de medo porque a qualquer momento o peixe pode puxar para um lugar que você pode virar o caiaque, mas ao mesmo tempo aquela sensação de euforia. O coração dispara, a emoção vai a mil", contou.