Pesquisa: 4 em 10 brasileiros não sabem em quem votar para presidente

Pesquisa Exame/Ideia divulgada neste domingo (27) mostra que 42% dos brasileiros ainda não conseguem indicar em quem vão votar no primeiro turno da eleição para presidente de 2022, em uma sondagem espontânea, sem que os nomes sejam apresentados previamente. Questionados sobre as opções de candidatos, o percentual dos indecisos cai para 7%. Ainda assim, a sondagem mostra tendência de polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual chefe do executivo nacional Jair Bolsonaro (sem partido). As informações são do site da revista Exame.

No total, a pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre 22 e 24 de junho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para números fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Ainda de acordo com a sondagem, o percetual de indecisos é menor entre os moradores do Centro-Oeste (20%). A região tem o voto definido em favor de Bolsonaro, que aparece com 46% das intenções de voto. Já Lula tem 19%. Já o sudeste concentra a maior parcela de pessoas que não sabe em quem votar, com 49%.

No recorte por escolaridade, o grupo de pessoas com ensino superior é o que concentra o maior número de eleitores sem um nome definido para votar na eleição presidencial de 2022 (45%).

Considerando o primeiro turno,a pesquisa mostra ainda que Lula aparece à frente de Bolsonaro, ainda que dentro da margem de erro. Em um eventual segundo turno, o petista venceria o atual presidente por 44% a 39%. O ex-presidente mantém a vantagem há três meses.