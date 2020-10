Pesquisa de consumo interno aponta aprovação acima de 90% para ACM Neto

A pesquisa para consumo interno que apontou o candidato do DEM à prefeitura de Salvador, Bruno Reis, com margem suficiente para vencer a disputa ainda no primeiro turno, noticiada na edição de ontem, também registrou 90% de aprovação do prefeito ACM Neto. O índice é até oito ponto percentuais maior que o verificado nas últimas pesquisas sobre o desempenho do democrata à frente do Palácio Thomé de Souza. Ao mesmo tempo, a sondagem encomendada pela base aliada ao DEM detectou que para 72,2% dos entrevistados Bruno Reis sairá vencedor das urnas. Conforme antecipou a Satélite, a pesquisa estimulada indicou o democrata com mais da metade da preferência do eleitorado. Na espontânea, ele aparece acima dos 40%.

Quase pareado

A tendência de vitória do candidato democrata já em 15 de novembro foi identificada ainda na pesquisa da Real Time Big Data, divulgada ontem pela CNN Brasil. Embora apareça com 41% na estimulada, Bruno Reis supera a marca dos 50% quando considerados só votos válidos.

Sem tempo

A campanha de Pastor Sargento Isidório (Avante) foi a única entre os nove concorrentes ao comando da capital que deixou de enviar representante ontem à reunião da Associação Baiana de Imprensa (ABI) para discutir regras do debate organizado pela entidade, em parceria com a OAB, marcado para próximo dia 4. Contactada pela ABI, a assessoria de Isidório disse que “estava na rua” e por isso não poderia ir. Usou a mesma justificativa para avisar que faltará também ao encontro de hoje.

Pé firme

Os dirigentes do PP no estado estão dispostos a esticar a corda para manter o comando da Assembleia Legislativa por mais dois anos. Em conversas reservadas, caciques pepistas garantem que o vice-governador João Leão, presidente da sigla na Bahia, só deixará o duelo com o PSD se o PP consegui o controle de uma secretaria com recursos, como a de Desenvolvimento Urbano.

Toque de cobrar

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou a produtora baiana Cada Macaco no Seu Galho e uma de suas sócias, Soraia Santos Oliveira, a pagarem R$ 400 mil ao Tesouro Nacional pela reprovação das contas de um projeto incentivado pela Lei Rouanet para divulgar o trabalho da Orquestra Rumpilezz no país. Além do montante, o TCU impôs multa individual de R$ 60 mil à empresa e a Soraia.

Ou vai ou racha

Um dos porta-vozes da Reforma Tributária no Congresso, o deputado federal João Roma (Republicanos) acha que, se não houver imediato distensionamento na relação entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, a proposta emperrará por prazo indefinido.