Pesquisa mostra ACM Neto com o triplo das intenções de voto dos seus concorrentes

Em pesquisa publicada na manhã desta quinta-feira (28), o pré-candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) aparece em primeiro lugar nos três cenários avaliados pelo Instituto Séculus. Quando a pergunta é estimulada, Neto alcança índice até três vezes maior, com 61,54%, que a soma de todos os outros candidatos. O levantamento foi divulgado pelo Informe Baiano.

Seguindo no cenário estimulado, o pré-candidato Jerônimo Rodrigues (PT), aparece com 11,26%, das intenções de voto, enquanto o deputado federal João Roma (PL) alcança 5,47%, o professor Kleber Rosa (PSOL) tem 0,77% e Giovani Damico (PCB) aparece com 0,45%. Escolheram a opção Nenhum/Nulo cerca de 8,30% dos entrevistados. Com esses números, ACM Neto venceria as Eleições de 2022 no primeiro turno.

No levantamento espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, o pré-candidato do União Brasil segue na frente dos outros postulantes, acumulando 39,19% das intenções de voto. Em seguida, Jerônimo Rodrigues (PT) aparece com 9,40% e João Roma (PL) com 5,21%.

Depois, aparecem o atual governador do estado, Rui Costa (PT), com 1,99%; Kleber Rosa (PSOL), que pontuou 0,13%; Giovani Damico (PCB), com 0,13%. Não sabem/não opinaram 43,31%, enquanto a opção Nenhum/Nulo somou 0,39%.

O instituto entrevistou 1.526 pessoas com 16 anos ou mais de forma presencial, em 72 municípios baianos, entre os dias 20 e 22 de abril deste ano. A margem de erro do levantamento é contabilizada em 2,5%, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº BA-09727/2022.