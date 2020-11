Pesquisadores debatem desafricanização, morte e arquivos públicos em evento gratuito

A desafricanização e a criminalização de negros no pós-abolição e os acervos históricos da Bahia e do mundo serão temas de um evento que vai reunir pesquisadores da área de História esta semana, de forma online. A II Semana de História da UJ, que acontece entre os dias 1º e 3 de dezembro, terá palestras e oficinas gratuitas de temas relacionados à área de humanidades.

Além da desafricanização e dos acervos, pesquisadores também vão falar sobre o enfrentamento humanizado da morte e a construção histórica em torno do morrer.

"O evento 'II Semana de História da Unijorge' é um grande acontecimento para nossa comunidade pois reúne alunos da área de Humanidades que poderão acompanhar grandes debates e oficinas em sua área do conhecimento. Mas o evento também é aberto para todas as pessoas interessadas nos assuntos abordados. Neste ano, a Semana será online e contará com a participação de grandes pesquisadores e especialistas em História Social", afirma a professora Luciana Onety, que é coordenadora da licenciatura em História da UJ.

A II Semana de História também contará com uma oficina de Paleografia para estudantes que trabalham com fontes históricas dos séculos XVI ao XIX.

Confira a programação completa e veja como se inscrever:



MINI-CURSO SOBRE PALEOGRAFIA

1º e 3/12, às 14h; e 2/12, às 9h, com Sávio Queiroz Lima

MESA REDONDA 1º DE DEZEMBRO

19h - FUMO DE NEGRO: CONTROLE SOCIAL E DESAFRICANIZAÇÃO NO PÓS-ABOLIÇÃO

Luisa Gonçalves Saad e Flaviane Ribeiro Nascimento | Mediador: Clíssio Santos Santana

MESA REDONDA 2 DE DEZEMBRO

19h - ENTRE MANUSCRITOS E IMPRESSOS: FONTES PARA A HISTÓRIA DA BAHIA

Emily de Jesus Machado, Daniel Vital Silva e Urano Andrade | Mediadora: Jacira Cristina Santos Primo

MESA REDONDA 3 DE DEZEMBRO

19h - ATITUDES E REPRESENTAÇÕES DIANTE DA MORTE: UM DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR

Lucas Nunes Stasi e Patrícia Sena Machado | Mediadora: Luciana Onety