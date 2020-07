Pesquisadores pernambucanos descobrem novo dinossauro brasileiro

Aratasaurus tinha pouco mais de 3 m de comprimento e entre 34 e 35 kg (Foto: UFPE/Divulgação)

Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em parceria com com profissionais da Universidade Regional do Cariri e Museu Nacional/UFRJ, encontraram o mais novo dinossauro identificado no Brasil, o Aratasaurus museunacionali, nome que, traduzido, significa Lagarto nascido do fogo no Museu Nacional.

Com formas com ocorrência até então restritas à América do Norte e à China, os paleontólogos a concluíram que “esse grupo de animais era mais diversificado e tinha uma distribuição mais ampla do que se supunha". Para fazer a identificação do dinossauro, os pesquisadores partiram de um único fragmento, uma perna direita, encontrado em rochas que recebem o nome de Formação Romualdo, na região da Bacia do Araripe, área rica em fósseis que se estende pelos estados de Ceará, Pernambuco e Piauí.

A amostra é classificada no grupo dos celurossauros, que que surgiram há cerca de 168 milhões de anos, no período Jurássico Médio, e englobam muitas formas de dinossauros. O nome da espécie, museunacionali, foi escolhida em homenagem ao Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, que foi vitimado por um incêndio de grandes proporções em 2018.

Os dados de identificação apontam que o dinossauro tinha pouco mais de 3m de comprimento e uma massa entre 34 e 35 kg, o que indica que ele ainda estava em fase de crescimento, portanto era um jovem que poderia alcançar dimensões maiores quando adulto. Os pesquisadores acreditam que ele deveria ser um predador ágil, que corria pelas margens de lagoas para procurar alimentos e possivelmente pequenos animais.