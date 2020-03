Pessoas em situação de rua em Salvador receberão 3 mil refeições por dia

A Prefeitura de Salvador distribuiu, neste domingo (29), três mil refeições para os moradores em situação de rua na cidade. Deste total, 450 foram entregues no Pelourinho e as demais foram oferecidas casas de apoio e acolhimento administradas pelo município através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). De acordo com a administração, a ação será diária e trata-se de uma medida emergencial contra os efeitos da pandemia de coronavírus.

Segundo a titular da Sempre, Ana Paula Matos, a ação se soma a uma série de outras medidas que tem sido adotadas para proteger a população mais vulnerável à crise, já que esse público tem uma imunidade mais fragilizada.

"Estamos oferecendo refeições para garantir a alimentação e por entender que precisamos fortalecer a saúde dessas pessoas. Esse vírus ataca pessoas mais debilitadas. Além das quentinhas, aumentamos nossa equipe de abordagem, realizando ainda a entrega de kits de higienização. Além disso, abriremos mais 500 novas vagas para acolhimento ainda nesta semana (hoje a Prefeitura conta com 600 fixas)", disse a secretária.

As refeições serão distribuídas duas vezes ao dia, na sede do Movimento População de Rua da Bahia, no Pelourinho. A prefeitura também disponibilizou 600 máscaras e mil luvas para proteção pessoal. Além disso, a gestão municipal deve disponibilizar, a partir desta semana, contêineres para higienização pessoal para moradores de rua. Os locais ainda não foram revelados.

Hotéis fechados serão requisitados

O prefeito ACM Neto anunciou, ainda, a oferta de abrigo em hotéis e motéis fechados, que podem ser requisitados administrativamente, para dar acolhimento às pessoas em risco por causa das chuvas e da pandemia. A meta é chegar a 500 vagas.

Esses abrigos possuem alimentação, acompanhamento médico, higiene, conforto e segurança, no intuito de que os cidadãos possam sair da condição de rua. Também são oferecidas 20 vagas para crianças, através da Fundação Cidade-Mãe (FCM).

Também serão contratadas em caráter emergencial, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), unidades de consultório de rua para garantir atendimento médico a esta população. Os Centros de Referência e Assistência à População de Rua (Centros Pop) estão sendo reconfigurados nesse período de combate ao coronavírus, com a criação de salas de espera onde é possível fazer higienização com banho, utilização de álcool gel e lanche.