Pessoas negras no mercado da moda

A decisão do São Paulo Fashion Week de publicar um Tratado Moral se comprometendo a contratar 50% de profissionais negros durante o seu desfile de número 50 abriu espaço para uma série de discussões acerca da vida de pessoas pretas dentro dessa indústria.

No ano em que a maior passarela do país completa 25 anos de vida, ainda existem muitos questionamentos sobre as condições, oportunidade e tratamento dado a pessoas racializadas nesses espaços.

No entanto, aqui falamos sobre O Que A Bahia Quer Saber e por isso buscamos produtoras, produtores, modelos e estilistas Made In Bahia para saber quais são os desafios enfrentados por essas pessoas no seu dia-a-dia.

Neste podcast, contamos histórias de profissionais da moda baianos e trazemos os seus pontos de vista, junto às alternativas de sobrevivência e propostas para a construção de uma moda antirracista.

Para este episódio, ouvimos a modelo Emira Sophia, as estilistas Dani Munira (MUNIRA) e Madá Bispo (Negrif), além do coordenador de produção da Agência Onemodels e scouter, Pepê Santos.

Conheça os trabalhos:

Dani Munira

Instagram: @muniraoficial e @danimunira

Site: amunira.com.br

Emira Sophia

Instagram: @golden.dadiva

Madá Bispo

Instagram: @madanegrif

WhatsApp: (71) 98876-4768

Pepê Santos

Instagram: @vemcompepe e @onemodelsoficial

Site: onemodelsbahia.com.br

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

