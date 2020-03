Petrobahia inaugura base no Maranhão

Mais combustível

A distribuidora de combustível Petrobahia, com sede em Salvador, está abrindo uma base no Porto de Itaqui, no Maranhão. A região foi escolhida por ser um polo de suprimento importante para a fronteira agrícola conhecida como Matopiba – formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A Petrobahia pretende dobrar de tamanho em cinco anos. Segundo o Diretor Comercial, Thiago Andrade, o momento é desafiador e exige cautela. O coronavírus afetou a economia, a demanda por combustíveis e o setor de Petróleo passa por momentos de crise. Mas o projeto da Petrobahia é sólido e não há dúvida que a equipe cumprirá o desafio, avalia.

Busca por imóveis

Até fevereiro, a procura por imóveis na Bahia ainda não tinha sido atingida pela pandemia do coronavírus. De acordo com um levantamento do Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do país, a procura avançou 186% no mês passado, em comparação com o mesmo período de 2019. O perfil da busca também mudou. Enquanto em 2019, 45% buscavam empreendimentos para comprar e 55% para alugar, em 2020 esse número se inverteu, com 53% interessados na compra e 47%, no aluguel. Entre os que querem comprar, em fevereiro de 2020, a procura se concentrou nos imóveis de três dormitórios (37%), seguido de dois quartos (34%), quatro ou mais (15%) e até um dormitório (14%).

Oferta integrada

A TIM e o C6 Bank anunciaram ontem uma parceria que prevê a oferta conjunta de serviços financeiros e de telecomunicações. A iniciativa marca a entrada da operadora no segmento financeiro. Os clientes poderão contar com benefícios especiais e a conveniência dos serviços das duas empresas. A oferta integrada será lançada ainda este ano para um público potencial de cerca de 55 milhões de usuários da TIM, além de novos clientes. O C6 Bank atingiu a marca de 1,5 milhão de contas abertas em fevereiro de 2020 – a instituição financeira foi lançada em agosto de 2019. O acordo também envolve potencial participação minoritária da TIM no capital do C6 Bank, a depender da evolução dos resultados da parceria.

Adaptação

A partir de hoje, a Ceasa tem novo horário de funcionamento. A partir de agora, nos dias de feira de grande volume, segunda, quarta e sexta, terão acesso à partir das 3h da manhã apenas permissionários e transportes de carga, apresentando credencial. Os clientes só poderão entrar a partir das 4h da manhã. A ideia é evitar aglomerações e garantir o funcionamento do espaço, fundamental para o abastecimento da população. Desde ontem só estão funcionando os boxes de hortifrutigranjeiros, cereais e demais itens essenciais para alimentação da população.