Petrobahia vai construir base no Maranhão

Nova base

A Petrobahia formalizou a construção de uma nova base de distribuição e mistura de combustíveis no Maranhão. O presidente da empresa, Thiago Andrade, assinou a escritura de um terreno no distrito industrial de Balsas, subsidiado pelo governo local, onde será construída a estrutura. A empresa baiana, sediada em Salvador, irá investir R$ 7,9 milhões, gerando cerca de 70 empregos diretos e centenas indiretos em postos de combustíveis e conveniências no Maranhão, Tocantins e Piauí. “Seremos responsáveis pelo crescimento da cadeia produtiva de combustíveis no Maranhão, levando desenvolvimento para a região Nordeste. Nossa meta é inaugurar a nova filial ainda este ano”, projeta Thiago Andrade.

Em expansão

Na semana passada, a empresa assinou um protocolo com o governo baiano para implantar uma base central de armazenamento e distribuição de etanol no município de Barra, além de unidades de logística de armazenagem e distribuição junto às usinas de etanol, em Barra e no Muquém do São Francisco. As unidades devem integrar o futuro Polo Agroindustrial e Bioenergético em desenvolvimento na região, que deverá contar com 11 usinas produtoras de etanol. O acordo com a Petrobahia prevê a geração 70 empregos diretos e 150 indiretos, segundo informações do governo baiano.

Nova operação

A Clínica Florence, hospital de transição especializado no tratamento de pacientes em reabilitação e cuidados paliativos, vai abrir uma unidade em Recife no último trimestre de 2021. Será a segunda ampliação da empresa e a primeira fora de Salvador. A Florence Recife terá 76 leitos, gerando cerca de 250 empregos diretos. Em uma das regiões mais preservadas e arborizadas da cidade, o Pátio Rui Barbosa conta em sua estrutura com um casarão de 600 metros quadrados, relíquia da arquitetura do século XVIII. Com investimentos de mais de R$ 20 milhões, o empreendimento passará por uma série de adaptações nos próximos meses para montagem da estrutura hospitalar, supervisionadas pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura do Recife.

Educação empreendedora

A Wakanda Educação Empreendedora selecionou 23 “Deusas do Corre”. São empreendedoras de diversas áreas que participaram de formações promovidas pela startup em Salvador. Elas poderão acessar uma linha de microcrédito entre R$ 2 mil e R$ 4 mil neste semestre. Além do valor em dinheiro, que pode ser pago em 10 parcelas, com 2 meses de carência, as contempladas contarão com acompanhamento para gestão e educação financeira durante um ano. A expectativa é de que ainda este ano aconteça uma nova rodada de empréstimos para beneficiar outros microempreendimentos locais.

Mix ampliado

O Salvador Norte, do Grupo JCPM, incorporou cinco novas operações: Ô Linda e Della Lingerie (feminina); o espaço Expo Mammis Kids (decoração a vestuário, para as crianças e mães), os quiosques Açaí no Kilo e o Litoraneus (roupas e acessórios com proteção solar). Para o segundo semestre, outras seis lojas dos segmentos de gastronomia, Casa & Decoração, ótica, jogos e cosméticos estão previstas. Já o Salvador Shopping recebeu uma unidade da chocolateria Lindt, exclusiva na região Nordeste e, nos próximos meses, terá inaugurações da Tok&Stok, Mundo Pet, SmartFit, clínica Novamed, da hamburgueria Brutus Burger e da Mendoá Chocolates.

Também aumentou

Os shoppings Itaigara e Paseo, administrados pela Enashopp, continuam expandido suas operações. O Paseo recebeu as lojas multimarcas Camarim e Dama. Agora em maio, o shopping ainda inaugurou a Itaigara Câmbio. No Shopping Itagara, fazem parte do novo mix a Boas Novas e a boutique Liza Li. O shopping também recebeu recentemente um quiosque da loja de telefonia Oi e reinaugurou a loja Arte em Perfume. E, em breve, os clientes terão novidades. O Itaigara vai inaugurar a loja La Luna Store, de roupas e acessórios femininos, além de uma unidade da Sobrancelha Design, em junho.

Fibra

A demanda por internet de fibra em Salvador aumentou 78,2% entre março de 2020 – quando iniciou o período de isolamento social – e março de 2021, na Vivo. Nacionalmente, a operadora atingiu um novo recorde no primeiro trimestre, com a adição de 368 mil clientes e mais de R$ 1 bilhão em receita através da tecnologia FTTH - que leva fibra para dentro da casa do cliente.

Nova loja

A TIM tem uma nova loja no Salvador Norte Shopping. A unidade pertence ao grupo Facell, que chega a 16 lojas da operadora na capital baiana. A expectativa da TIM é encerrar o ano com mais 46 novas lojas na Bahia, dando continuidade ao plano de expansão da capilaridade.