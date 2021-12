Petrobras abre concurso com salários de no mínimo R$ 11,7 mil; veja vagas

A Petrobras abriu na última sexta-feira (17) inscrições para o primeiro concurso público em três anos. São ao total 757 vagas para profissionais com nível superior, além da formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de janeiro de 2022, pelo site da organizadora do concurso. As informações estão no edital (clique aqui e confira na integra).

Todas as vagas são para profissionais de nível superior júnior. As oportunidades estão dividias em 24 diferentes formações, que o edital chama de "ênfases". Haverá reserva de 8% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras (pretos e pardos), conforme estabelece a legislação.

Confira na tabela abaixo a distribuição das vagas disponíveis e também do cadastro de reserva:

* AC = ampla concorrência e PCD = pessoa com deficiência

Foto: Divulgação

Os convocados poderão trabalhar em qualquer área ou unidade, a depender da necessidade da Petrobras.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 79,83. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras.