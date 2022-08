Petrobras anuncia redução no preço do diesel nas refinarias; Salvador não terá mudanças

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (04), uma redução de 3,56% no preço médio do diesel. Já a partir de hoje (04), o preço do litro vendido por suas refinarias às distribuidoras passará de R$ 5,61 para R$ 5,41, uma redução de R$ 0,20 por litro.

É a primeira vez em um ano e três meses que o preço do combustível é reduzido. Desde maio do ano passado o valor só é reajustado para cima.

De acordo com O Globo, o Palácio do Planalto e integrantes do governo Jair Bolsonaro vinham pressionando a Petrobras para reduzir o preço do produto após a empresa ter reajustado o valor da gasolina duas vezes. Na semana passada, a estatal anunciou redução nos preços da gasolina e dos combustíveis de aviação.

Ainda à reportagem, a Petrobras afirma que o reajuste acompanha as cotações do mercado internacional, que fecharam em queda. O preço do barril recuou de US$120 no início de junho para cerca de US$95 agora. Uma queda de 21% em dois meses.

Em Salvador, por enquanto, o reajuste não será sentido pelos consumidores. De acordo com a Acelen, responsável pela administração da Refinaria de Mataripe, o valor do diesel ainda não será atualizado, pois “não há ajuste automático de preços pelas empresas”.