Petrobras oferece estágio com remuneração de R$ 1,4 mil

A segunda semana de maio tem oportunidades importantes para quem quer aprender. A Petrobras, por exemplo, publicou o edital do processo seletivo para recrutamento e seleção de vagas para estágio. No total, serão 72 oportunidades imediatas e 720 outras para formação de cadastro reserva. Todo o processo será executado pela Malka Consultoria em Recursos Humanos e disponibilizará seleção para os níveis técnico e superior.

No caso dos candidatos que concorrerão às vagas de nível superior, é importante ressaltar que eles precisam ter cursado ao menos três semestres. As vagas para Direito exigem que o candidato esteja no sétimo período.

O estágio terá duração inicial de seis meses, podendo ser renovado para 24 meses. A jornada prevista é de 5 horas diárias, com direito a transporte (sem custo para o estagiário). O valor da bolsa é de R$ 980,00 para os alunos do ensino técnico e de R$ 1.400,00 para alunos do ensino superior. Os candidatos com deficiência podem estender o estágio para além dos 24 meses. Em situações onde não houver transporte próprio, a empresa efetuará o reembolso de até R$600,00.

Além de Salvador, há possibilidade de concorrer nas cidades de Manaus(AM), Brasília (DF), Vitória(ES), Belém (PA), Araucária (PR), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Mossoró (RN), Canoas(RS), Aracaju (SE), Guarulhos (SP), Paulínia (SP), Santos (SP) e São José dos Campos (SP).

Os interessados devem se apressar e podem se inscrever até quinta (9), apenas pela internet (http://estagio.malkarh.com.br/petrobras2019). A seleção será feita por uma prova on line, que deverá ser respondida nos dias 13, 14 e 15 de maio das 08 às 18h30. Com 45 questões (15 de Língua Portuguesa, 15 de Raciocínio Lógico e Matemático e 15 de Conhecimentos Gerais), a prova será eliminatória e classificatória.

Cada questão terá quatro alternativas de resposta e o candidato terá até dois minutos para responder cada uma delas. A prova objetiva valerá 45 pontos, sendo que cada questão valerá um ponto.

Oportunidade especial

De acordo com o professor e coach de concursos André Malheiros, o processo seletivo da Petrobrás é uma excelente oportunidade sob vários ângulos: uma remuneração maior que o mercado oferece e a oportunidade de conhecer atividades diversas numa empresa de grande porte. “No caso específico dos estudantes de Direito, o estágio possibilita conhecer, na prática, áreas distintas como o Direito Público, Trabalhista, Tributário, processos disciplinares, entre outros”, pontua o professor

O especialista ressalta ainda que o estudante que aproveitar bem a oportunidade de um estágio na Petrobras pode construir um currículo diferenciado, além de estabelecer uma boa rede de contatos profisiosnais.

Malheiros faz questão de enfatizar que, na verdade, os estágios de um modo em geral podem ser trampolins importantes na carreira, desde que o estagiário em questão esteja atento para o aprendizado que essas experiências trazem. “O estágio é o tempo perfeito para aprender, pois é possível errar e se superar. Os estudantes, independentemente do nível de escolaridade, precisam tirar o máximo desse período que antecede o ingresso no mercado formal”, acredita. Entre as características apreciadas no estagiário estão a proatividade, interesse, disposição para aprender e a capacidade de acatar as ordens.





Para fazer bonito no estágio

Disposição para aprender No estágio, é fundamental demonstrar disposição para aprender. Identifique as pessoas que podem colaborar com esse crescimento e siga de perto suas dicas. Não tenha receio de perguntar.

Bons relacionamentos Mais que aprender uma função, o estágio também é uma excelente oportunidade para fazer uma rede de contatos que poderão ser fundamentais depois da conclusão do curso

Mostrar o potencial Apesar de ser uma extensão das unidades de ensino, aproveite o estágio para demonstrar o seu melhor. Dedicação e empenho são qualidades apreciáveis

Receber ordens Saber cumprir determinações é uma das caarcterísticas de quem está estagiando. Aprenda com as solicitações

Humildade com os erros Errar também faz parte do processo de aprendizado. Então, nada de desânimo. Encare o erro como um professor