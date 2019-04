Petrobras vai vender oito refinarias, incluindo a Landulpho Alves

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (26) que irá vender mais ativos - a lista tem oito das suas 13 refinarias, incluindo a Randulpho Alves, que fica na Bahia, e uma rede de postos no Uruguai. O conselho da companhia decidiu ainda diminuir a fatia estatal na BR Distribuidora, que atualmente é de 71%.

"Os projetos de desinvestimento das refinarias, além do reposicionamento do portfólio da companhia em ativos de maior rentabilidade, possibilitarão também dar maior competitividade e transparência ao segmento de refino no Brasil", diz comunicado da Petrobras.

A expectativa é de arrecadar cerca de 15 bilhões de dólares com a venda de refinarias, segundo informou o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, ao blog de João Borges, do G1. "Nós estamos destruindo valor com o refino", afirmou Castello Branco, dizendo que as refinarias não dão lucro à empresa. O processo de venda deve durar um ano e meio, na estimativa da Petrobras.

As refinarias incluídas na lista são:

Refinaria Abreu e Lima;

Unidade de Industrialização do Xisto;

Refinaria Landulpho Alves (RLAM);

Refinaria Gabriel Passos (REGAP);

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR);

Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP);

Refinaria Isaac Sabbá (REMAN);

Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR).

A empresa já aprovou recentemente uma revisão do plano de negócios - a redução na BR Distribuidora pode deixar a Petrobras com até 40% do controle, segundo fontes da agência Reuters. Em março, a companhia informou que pretende reduzir seus custos operacionais em US$ 81, bilhões. Nesta última semana, abriu um programa de demissão voluntária.