Petroleiros em plataforma a serviço da Petrobras testam positivo para covid-19

Foram registrados os primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus em plataforma de petróleo na costa brasileira. Segundo as primeiras informações, uma grande parte dos cerca de 50 trabalhadores de uma unidade da empresa SBM Offshore afretada pela Petrobras foi diagnosticada com a covid-19. A embarcação está localizada na Bacia de Santos.

Em nota, a SBM Offshore confirmou que "um número significativo de tripulantes a bordo de navio no Brasil testou positivo para a covid-19". Até o momento, a empresa não confirmou a quantidade exata de trabalhadores com o vírus.

Segundo o jornal O Globo, a SBM afirmou que não informará a identidade dos funcionários infectados e nem a embarcação em que trabalham, para garantir a privacidade deles. Também assegurou que algumas pessoas já desembarcaram e estão recebendo atendimento médico em terra. Não há informações, contudo, de quantos trabalhadores deixaram a embarcação e onde estão agora.

Haveria 53 funcionários no navio-plataforma, de acordo com O Globo, que citou fontes do setor. Esses trabalhadores seriam transferidos para um hotel, onde ficariam em quarentena.

A SBM Offshore garantiu que está em contato com as autoridades brasileiras e com a Petrobras, gerenciando toda a situação. Segundo a Petrobras, aliás, é da SBM a responsabilidade de dar informações sobre o caso.