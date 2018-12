Petrolífera Shell constrói robô na Bahia

O SENAI Cimatec – localizado na Av. Orlando Gomes, orla de Salvador – é palco para diversas inovações da área industrial. A mais recente delas é um projeto de construção de um robô para auxiliar na prevenção de acidentes de navios plataforma de petróleo. O robô será capaz de realizar uma inspeção submarina para detectar defeitos e anomalias na estrutura do casco das embarcações, sobretudo na área do tanque de armazenamento de óleo retirado do mar, e assim ajudar a evitar acidentes com derramamento de petróleo. O desenvolvimento desta tecnologia irá permitir maior eficiência na inspeção de tanques de armazenamento, melhorando a integridade e a segurança das plataformas. Os realizadores do projeto estimam uma redução de custos entre 20% a 30% na inspeção dos tanques. O robô também será equipado com dispositivos para limpeza das incrustações marinhas, o que deixará a rotina desta atividade mais segura. Atualmente, a limpeza dos cascos é feita por mergulhadores com uso associado de ferramentas robóticas, drones e embarcação auxiliar.



Segurança - O projeto é desenvolvido pela petrolífera anglo-holandesa Shell e pela britânica Innospection e conta com um investimento de R$ 30 milhões. Valor que se justifica pelo fato de que acidentes em plataformas e navios de petróleo podem causar danos ambientais incalculáveis. 1/3 do valor do projeto é aportado pela EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) com recursos não reembolsáveis – o maior investimento até o momento da instituição. A EMBRAPII Organização Social que atua por meio da cooperação com instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas, tendo como foco as demandas empresariais e como alvo o compartilhamento de risco na fase pré-competitiva da inovação. O SENAI Cimatec, onde está um dos poucos supercomputadores do Brasil, é uma unidade credenciada da EMBRAPII para realizar pesquisas de inovação para a indústria.



Operação de IA para lucrar com Bitcoins

A QR Capital acaba de pôr no mercado um novo serviço de Inteligência Artificial para a gestão de Bitcoins (moeda virtual, tida por uns como uma bolha e por outros como um grande negócio por causa grande e rápida valorização). Segundo a empresa, o serviço oferece aos usuários uma variedade de estratégias que se modelam ao perfil de cada cliente. A empresa desenvolveu algoritmos configurados para realizar operação de compra e venda a partir de interpretação de modelos estatísticos direcionados para investimento, analisando a tendência do mercado para orientar decisões de compra e venda dos clientes. O produto visa multiplicar os Bitcoins dos clientes que já possuem a criptomoeda ou que a comprem pela QR. Apesar de ser executada por robôs, a operação terá supervisão humana. “Os algoritmos são fundamentais porque dão respostas muito rápidas e têm ganhos que, com uma pessoa no comando, não seria possível, pelo volume de dados que é preciso analisar. Isso é uma tendência neste mercado que gera oportunidades a cada segundo”. afirma Fernando Carvalho, CEO da QR Capital.



Paralela ganha 10 novas operações

Em plena fase de expansão, o Shopping Paralela teve o incremento de mais 10 novas operações. A área de alimentação do segundo piso foi reforçada pelos estabelecimentos Cazolla e Wikipoke. As operações da Dona Fashionista, Empório Santa Bata, Ruffians, Lupo e HE Jóias aumentam o mix do segmento de moda e acessórios. Foram inauguradas ainda: Clínica do Iphone, Login Informática e um quiosque da Fini. Estão confirmadas ainda a chegada da Jack Navalha Barbearia Bar, Kalunga e da Austrália - Burgers e Buffet

Lapa também amplia mix

Ao longo dos últimos meses, o Shopping Center Lapa ampliou seu mix com seis novas operações de segmentos variados e a ampliação de uma loja. Agora em dezembro será inaugurada a operação da loja Tuly, dedicada à venda de produtos de beleza e manicure. Entre outubro e novembro, o centro de compras agregou a seu mix as operações da Buny´s (moda), Dandakaya e Moça Bonita (acessórios), e Açaí no Kilo e Meu Chapa (alimentação). Neste período, a loja da operadora TIM também foi reinaugurada depois de ser ampliada para dar mais conforto a seus clientes.





Reconhecimento - As empresas Amávia Cosmético Indústria e Comércio, situada em Lauro de Freitas; Meu Bebê Confecções, de Paulo Afonso; e Lidi Laboratório de Investigação e Diagnóstico, do município de Itabuna, são as vencedoras deste ano do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa 2018 e reconheceu a ação de empreendedores baianos que se destacam nos setores da Indústria, Comércio e Serviços. A iniciativa visa estimular as empresas do segmento a investirem na melhoria de performance, gestão, inovação e competitividade.

Redes apostam em crescimento de 10% - Aves natalinas, frangos congelados, carnes, queijos, panetones, frutas cristalizadas e naturais, além de bebidas devem alavancar as vendas de final de ano dos supermercados. As redes GBarbosa, Mercantil Rodrigues e Perini preveem um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A perspectiva está dentro dos dados da pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) junto a 102 empresas do setor. De acordo com a Abras, as vendas nacionais desses produtos sazonais devem crescer 10,27%, ante uma projeção de 8,34%, em 2017.



Miolo cresce na Bahia - Nos próximos dois anos, a Vinícola Terra Nova, localizada no município de Casa Nova, no Vale do São Francisco, e pertencente ao Grupo Miolo, irá investir R$ 30 milhões para ampliar a unidade de produção de vinhos, destilados e espumantes, além de implantar, no município de Barra, uma nova linha de fabricação de sucos. A meta é dobrar a produção anual, passando dos atuais 4 milhões de litros para 8 milhões. Com a ampliação da unidade baiana, responsável pela geração de 30% da receita do Grupo Miolo no Brasil, serão gerados 100 novos empregos, que vão se somar aos atuais 180 postos de trabalho da vinícola.