Peugeot 2008 elétrico chega ao Brasil com preço competitivo

A Peugeot apresentou nesta semana seu terceiro modelo elétrico no país, o e-2008. Com a chegada do veículo elétrico, os brasileiros irão ver no mesmo showroom duas gerações do 2008: a primeira, que é produzida no Brasil e tem motor a combustão, e a segunda, que por enquanto só será movida por baterias.

Dê play e confira a avaliação do SUV elétrico

Com muitos equipamentos de auxílio à condução, entre eles ACC e alerta de ponto cego, o e-2008 conta com teto solar panorâmico de série. Esse Peugeot é movimentado por uma máquina elétrica que rende 136 cv de potência e 26,5 kgfm de torque. A autonomia é de até 345 quilômetros.

O veículo chega em versão única e é bem equipado O bagageiro tem capacidade para levar até 434 litros

O SUV tem um preço competitivo para um veículo elétrico, custa R$ 259.990, o que o coloca em posição de vantagem na comparação com o Nissan Leaf (R$ 298.490) e o Chevrolet Bolt (R$ 329 mil).

A marca francesa, que pertence ao Grupo Stellantis, lançou no ano passado o hatch e-208 e a van e-Expert. Inclusive, a empresa reposicionou o e-208, que passou de R$ 249.990 para R$ 219.990.

ONDE SERÁ VENDIDO

A rede de concessionárias cresceu muito nos últimos meses, e a Peugeot estima que até o final do ano opere com 180 pontos.

No entanto, nem todas as lojas estão trabalhando com elétricos. Em 2021, apenas duas vendiam e faziam a manutenção desses produtos. Neste ano, 11 concessionárias estarão aptas e, até o segundo semestre do ano que vem, serão 35.

Em Salvador, a Gaulesa da Avenida Paralela irá oferecer a linha de elétricos a partir de dezembro.

O VALOR DAS MARCAS

A Interbrand divulgou seu ranking anual com as marcas mais valiosas do mundo, o Best Global Brands.

No geral, liderança da Apple, que cresceu 18% desde o último levantamento, elaborado em 2021, e alcançou US$ 482,2 bilhões.

A Apple foi seguida pela Microsoft (US$ 278,2 bilhões) e Amazon (US$ 274,8 bilhões), respectivamente segunda e terceira no ranking geral.

Entre as 100 mais bem colocadas, 15 são automotivas.

LIDERANÇA DA TOYOTA

Entre os fabricantes de automóveis, destaque para a Toyota, que segue como a mais bem colocada, na sexta posição geral e a primeira do segmento com valor estimado de US$ 59,7 bilhões.

Completam o ranking: Mercedes-Benz (8ª), Tesla (12ª), BMW (13ª), Honda (26ª), Hyundai (35ª), Audi (46ª), Volkswagen (48ª), Ford (50ª), Porsche (53ª), Nissan (61ª), Ferrari (75ª), Kia (87ª), Land Rover (98ª) e Mini (99ª).

CRESCIMENTO GERAL

O valor geral do ranking atingiu o patamar de US$ 3 trilhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior (US$ 2,6 trilhões).

"À medida que atravessamos este período de incerteza econômica, as marcas mais bem-sucedidas continuarão a fazer conexões cada vez mais fortes com os consumidores. Marcas de sucesso sabem como aproveitar novas tecnologias para criar experiências aprimoradas para os consumidores e se tornar uma parte verdadeiramente integrada de suas vidas", declarou Gonzalo Brujó, CEO global da Interbrand.

ATUALIZAÇÃO ELÉTRICA

O primeiro modelo 100% elétrico da Audi era batizado até então como e-tron. Ele serviu para massificar a eletrificação na empresa, mas agora irá seguir a nomenclatura de outros produtos e se chamará Q8 e-tron.

Além de ajustes visuais, o veículo tem novidades no trem de força. Para o Audi Q8 e-tron, cujo conjunto equivalente era oferecido no Brasil com 408 cv de potência e 67,7 kgfm de torque, recebeu baterias de 114 kWh, o que dá a ele uma autonomia 30% maior pelo ciclo WLTP, com 580 quilômetros no SUV e 600 km no Sportback.

A linha de elétricos da Audi tem ainda o e-tron GT, já oferecido no Brasil, Q4 e-tron, que chegará ao país em 2023, e prepara a estreia do Q6 e-tron.

A Audi atualizou o pioneiro e-tron, que ganhou novas baterias

NO BRASIL EM 2024

O esforço da Volvo para ser tornar completamente elétrica continua. Desta vez, o fabricante sueco apresentou uma configuração movida por baterias do seu maior SUV.

Batizado de EX90, o veículo tem capacidade para sete pessoas e um forte compromisso com o meio ambiente: 25% da carroceria utiliza alumínio reciclado, além de agregar em outras peças 48 kg de plásticos reciclados e materiais de origem natural.

O novo Volvo tem autonomia para 600 km e chega ao Brasil em 2024

O PODER DAS LOCADORAS

Entre julho e setembro, as locadoras compraram 179.048 veículos zero-quilômetro, o que representaram crescimento de 22,8% em relação ao trimestre anterior.

Na comparação com o volume adquirido no primeiro trimestre, o avanço foi ainda mais expressivo: 129%.