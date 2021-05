PF apreende 10 kg de super maconha escondidos em carga de panetone

A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (25), a apreensão de aproximadamente 10 quilos de Skank, um tipo de super maconha, no Aeroporto de Salvador.



Após diligências no setor de encomendas de uma empresa aérea, a PF localizou a droga em três isopores que continham, aparentemente, apenas caixas de panetones. No entanto, dentro dos panetones foi encontrada a super maconha.

Super maconha estava em uma carga de panetones que chegou no aeroporto de Salvador

De acordo com a PF, a ação foi realizada após o compartilhamento de informações da PF da Bahia com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil de Boa Vista, em Roraima.



Ainda segundo a PF, a encomenda era endereçada para a Região Metropolitana de Salvador. As investigações seguem para identificação dos proprietários da droga.