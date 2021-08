PF descobre rede de empréstimos falsos em esquema da Faroeste

Relatório elaborado recentemente pela Polícia Federal a partir da perícia sobre aparelhos celulares do casal Adailton e Geciane Maturino, pivô do esquema investigado pela Faroeste, revela a existência de uma rede especializada em produzir empréstimos fictícios para justificar dinheiro ilícito oriundo de grilagem e venda de sentenças no Judiciário baiano. "A análise do celular apreendido em poder de Geciane trouxe diversas conversas entre ela e seus contadores, os quais, juntamente com Adailton Maturino, operam sistemática produção serial de dezenas de contratos de empréstimos falsos para dar aparência de legalidade, por exemplo, a R$ 14 milhões recebidos no esquema criminoso em apuração", diz o relatório.

Sinal de perigo

A devassa da PF sobre os smartphones do casal mostra ainda a preocupação de um contador dos Maturino com o fato de que valores milionários estavam sendo movimentados antes mesmo de qualquer decisão judicial favorável sobre a posse de terras griladas no Oeste baiano.

Pé na estrada

Após o périplo de dois dias na região de Vitória da Conquista, encerrado ontem, o ex-prefeito de Salvador e presidente do DEM, ACM Neto, fará um giro pelo Extremo-Sul na etapa seguinte de visitas ao interior. Até o momento, já está confirmado o desembarque da comitiva liderada pelo democrata em Itamaraju e pelo menos mais duas cidades. Provavelmente, Prado e Alcobaça, situadas no litoral e conhecidas pela vocação turística. A escolha do próximo roteiro reflete a decisão de Neto de priorizar também municípios médios e pequenos na agenda voltada a pavimentar sua candidatura ao governo do estado.

Do rugido ao miado

As sucessivas declarações em que o vice-governador João Leão (PP) garante presença na disputa pelo Palácio de Ondina, sobretudo nas andanças por grandes colégios eleitorais da Bahia, elevaram o nível de irritação na cúpula do PT. Embora achem que não passa de pressão para forçar o governador Rui Costa a concorrer ao Senado e entregar o leme a ele em abril de 2022, líderes do partido defendem que chegou a hora de emparedar o pepista. A intenção é deixar claro que, se cortarem os cargos robustos sob seu controle, o vice será um leão sem juba nem selva.

Só na multidão

Ao contrário dos demais colegas do PP na bancada baiana em Brasília, o deputado federal Mário Negromonte Júnior tem se posicionado contra interesses do governo Jair Bolsonaro nas pautas analisadas pelo plenário da Câmara, a exemplo da PEC do voto impresso. Como tem bases em redutos onde o eleitorado é majoritariamente leal ao ex-presidente Lula (PT), o parlamentar quer evitar qualquer associação com o bolsonarismo.

Água fria

A derrubada do distritão frustrou o deputado Marcelo Nilo (PSB), que gastou suor e saliva pela aprovação da matéria, além de criar atritos dentro do próprio partido. Agora, busca alternativas para reverter os estragos do revés.