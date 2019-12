PF deve realizar novas prisões da Faroeste a qualquer momento

A Polícia Federal (PF) concluiu nos últimos dois dias os preparativos para cumprir, a qualquer momento, novos mandados de prisão contra investigados da Operação Faroeste no estado. Segundo apurou a Satélite, é grande a possibilidade de que existam desembargadores ou juízes com detenção solicitada pelo Ministério Público Federal (MPF) e já autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Informações preliminares apontam até cinco magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) na lista de suspeitos passíveis de prisão pela Faroeste, cujo cerco está previsto para ocorrer entre as primeiras horas de hoje e a manhã da próxima quinta-feira.



Movimento na surdina

Ontem, um avião da PF desembarcou estrategicamente no aeroporto de outra cidade, distante ao menos 300 quilômetros de Salvador, para dar suporte aos agentes e delegados federais responsáveis pelo cumprimento dos mandados. De lá, as equipes se deslocariam de carro aos endereços dos alvos na Bahia.

Patrimônio descoberto

Durante as buscas e apreensões realizadas no último dia 19 em endereços da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, afastada do TJ e presa sexta passada, a PF achou uma pasta com documentos sobre pagamento de despesas de sete imóveis, conforme o MPF, “supostamente pertencentes” a ela. A relação, descrita no pedido de prisão da magistrada, inclui propriedades no Canela, Graça, Flamengo, Barbalho, Penha (Itaparica) e mais duas, denominadas “Sto. Antônio P. do Forte” e “rancho em São Gonçalo dos Campos”.

Defenestrado da Corte

Também preso pela Faroeste, Antônio Roque Neves foi exonerado do cargo de secretário judiciário pelo presidente em exercício da Corte, Augusto de Lima Brito. Neves é ligado ao desembargador Gesivaldo Britto, afastado do comando do tribunal.

Lupa aérea

Investigadores da suposta venda de sentenças no TJ miram outra aeronave ligada ao falso cônsul da Guiné-Bissau Adailton Maturino, tido como mentor do esquema. Os rastros do jatinho podem levar o caso para além do Judiciário.

Na vassourada

O Palácio de Ondina intensificou a limpa de quadros do Podemos em cargos de chefia no Detran, a reboque das denúncias de irregularidades contra ex-dirigentes indicados pelo partido. Entre os demitidos recentemente, está o então diretor de Veículos, Igor Brandão Barbalho Costa, apadrinhado pelos caciques da legenda. Até o fim do mês, a ordem é cortar toda a cota do Podemos no Detran e trocá-la por técnicos.

Meio termo

A respeito do interesse em romper a concessão das BRs 116 e 324 com a Via Bahia, noticiada na sexta, o Ministério da Infraestrutura diz considerar o investimento privado “fundamental” para desenvolver a logística do país e que é “necessário fortalecer mecanismos de regulação, mas com segurança jurídica e respeito a contratos”.