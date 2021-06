PF prende em Minas foragido de Salvador solto após mandado de prisão

Uma operação da Polícia Federal prendeu um foragido de uma penitenciária de Salvador em Governador Valadares, Minas Gerais. A PF cumpria também cinco mandados de busca e apreensão na capital baiana e na cidade mineira. O foragido foi solto mesmo depois do cumprimento de mandato prisão preventiva.

Ele foi solto no início de julho do ano passado, depois que a prisão temporária foi convertida para prisão preventiva. Um inquérito vai investigar a soltura.

Segundo a PF, após a saída da penitenciária, o principal alvo da operação fugiu para Governador Valadares e se refugiou em um sítio no Pico Ibituruna, conhecida montanha daquele local. Também foram cumpridos mandados de busca contra as pessoas que davam apoio ao foragido naquele município, bem como para buscar novos elementos relacionados à prática do crime de tráfico internacional de drogas.

Um mandado de busca e apreensão também está sendo cumprido em Lauro de Freitas/BA. Durante o cumprimento dos mandados, foram localizadas duas pessoas. O sítio e os veículos encontrados no local foram apreendidos e terão seu destino definido pela Justiça Federal de Salvador.

A operação é uma realização conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Governador Valadares, coordenada pela Polícia Federal e também composta pelas Polícias Civil, Militar e Penal. O nome da operação refere-se ao local que o foragido encontrou para fugir da PF e onde foi preso na presente data.