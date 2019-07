PF prende no Rio operador de Dario Messer em mais uma fase da Lava Jato

Apontado como operador do doleiro dos doleiros, Mario Liebman foi preso na manhã desta terça-feira (9). Ele foi preso pela Polícia Federal em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A prisão dele é um desdobramento da operação Câmbio, Desligo. Filho de Mario, Rafael Liebman está sendo procurado. Rafael foi casado com uma filha de Dario Messer, o “doleiro dos doleiros”, que também está foragido.

Segundo as investigações, uma sala comercial no Shopping Cassino Atlântico, em Copacabana, era usada para receber dinheiro em espécie. Equipes da PF também estão no shopping para busca e apreensão.