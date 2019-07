PF vai à Guatemala capturar irmãos que espancaram empresário até a morte em clínica da Pituba

Seis agentes da Polícia Federal foram escalados para escoltar da Guatemala a Salvador os irmãos José Augusto e Marcus Vinícius Chaves Villa Flor, autores de um crime que chocou a Bahia há quase 17 anos: o assassinato do empresário Gerson Lemos Couto, 65 anos, espancado até morte dentro da clínica Somed, na Pituba. Ambos foram detidos pela polícia guatemalteca no último dia 30, por suspeita de ameaçar fisicamente a dona do apartamento alugado por eles na Cidade da Guatemala, capital do país centro-americano. Em 2008, os dois foram condenados à prisão pelo homicídio cometido em 23 de novembro de 2002, quando retiraram o empresário do leito onde estava internado por agressões anteriores e o mataram a socos, chutes e pisões. Lemos Couto namorava a mãe dos irmãos, que o acusaram de agredi-la durante uma briga.

Alto naipe

Em julho de 2013, Marcus Vinícius se tornou o Rei de Copas do Baralho do Crime, ferramenta virtual que apresentava, em forma de cartas, os bandidos mais procurados pela polícia baiana.

Ajuda extra

Vereadores aliados ao prefeito ACM Neto (DEM) tentarão convencê-lo a montar uma força-tarefa de apoio ao líder da bancada governista na Câmara, Paulo Magalhães Júnior (PV). O movimento surgiu após o impasse que adiou, anteontem, a votação do projeto de lei para conceder isenção de ISS às empresas de transporte público de Salvador. Embora elogiem sua capacidade de articulação e de diálogo entre os mais variados grupos, parlamentares da base atribuem o episódio ao pouco conhecimento do líder sobre as filigranas no regimento da Casa. Com isso, querem que ele seja auxiliado diretamente por um especialista na área durante os próximos embates em plenário.

Barriga cheia

O governo do estado estima gastar até R$ 192 mil por ano com alimentos para as aeronaves usadas nos deslocamentos internos de Rui Costa (PT), integrantes de sua comitiva e autoridades em visita oficial ao estado. O valor, equivalente a R$ 16 mil mensais, está previsto em contrato firmado recentemente pela Casa Militar do governador com a empresa LSG Sky Chefes, escolhida para fornecer alimentação para a frota aérea de Rui, composta por três aviões de pequeno porte e dois helicópteros.

Acerto de rota

Investigada pelo Ministério Público da Bahia (MP) por suposto crime ambiental, conforme noticiado pela Satélite no último dia 10, a dragagem do canal de navegação do Terminal Marítimo de Madre de Deus, projeto a cargo do governo Rui Costa, só agora foi autorizada pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU) no estado. Apesar de interferir em áreas da Ilha de Itaparica sob domínio da Marinha, as obras foram iniciadas sem receber aval da SPU, como é exigido por lei.

Fora de cena

Perderam fôlego as conversas sobre a eventual ida do secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador, Léo Prates (DEM), para a pasta da Saúde. O que antes era fato consumado entrou no caminho das incertezas.