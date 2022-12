Picapes: Chevrolet Montana cresce para desafiar a Fiat Toro

A Chevrolet não esperou o ano acabar para revelar seu principal lançamento para 2023: a nova geração da Montana. Como já havia comentado, a picape que era derivada do Corsa e foi adaptada para o Agile, cresceu e irá concorrer diretamente com Fiat Toro e Renault Oroch.

Todas as versões vão utilizar apenas o motor 1.2 litro flex que é utilizado em uma configuração do Tracker. Esse propulsor rende 133 cv de potência e entrega e 21,4 kgfm de torque e será associado a transmissões automáticas e manuais, sempre de seis velocidades.

Com 4,78 m de comprimento, a Montana irá concorrer com a Fiat Toro A central multimídia e o painel de instrumentos ficam bem próximos

A empresa ainda não revelou toda a estratégia comercial do novo produto, mas confirmou o preço de duas versões: LTZ (R$ 134.490) e Premier (R$ 140.490).

Ambas estão em pré-venda e têm como atração a caçamba, equipada com um sistema chamado de Multi-Flex. De acordo com a Chevrolet, ela foi projetada para funcionar como um porta-malas gigante (874 litros) e tem um sistema avançado de vedação.

A empresa pretende crescer 15% em 2023, o que demonstra a expectativa de comercializar pelo menos 3 mil unidades da nova picape por mês.

CONCESSIONÁRIA PREMIADA

Santiago Chamorro, presidente da General Motors América do Sul, esteve em Salvador para entregar para a concessionária Grande Bahia, que pertence ao Grupo GNC, a certificação Padrão A.

Foram avaliados pela GM indicadores na qualidade de atendimento e serviço de pós-vendas, além do desempenho da equipe de vendas de veículos novos para pessoas físicas.

A certificação também avalia volume de vendas, aspectos como lucratividade e infraestrutura. Para Gercino Coelho, presidente do Grupo GNC, a premiação foi importante especialmente por reconhecer o trabalho dos funcionários.

BALANÇO MENSAL POSITIVO

Novembro foi um bom mês para vendas de automóveis e comerciais leves no país. Foram comercializadas 191.944 unidades, volume 5,41% superior ao obtido em outubro e 19,21% maior em relação a novembro de 2021.

No entanto, no acumulado entre janeiro e o mês passado, houve uma queda de 1,4%. No total, 1.755.543 exemplares foram licenciados neste ano.

RANKING NACIONAL

Pelo segundo mês consecutivo, o HB20 conseguiu a liderança entre os automóveis e comerciais leves no país. Em novembro, o hatch da Hyundai teve 9.457 unidades emplacadas e superou a Strada. A picape somou 9.240 unidades licenciamentos no último mês e viu a aproximação de outro modelo da Fiat, o Mobi. O subcompacto teve o seu melhor mês do ano com 8.724 unidades licenciadas.

O Hyundai HB20 foi o automóvel mais emplacado no Brasil em novembro

A quarta posição ficou com o Onix Plus (8.035) e, a quinta, com o Fiat Argo (7.737). Da sexta à décima colocação ficaram: Chevrolet Onix (7.393), Volkswagen Gol (7.320), Chevrolet Tracker (7.231), Fiat Cronos (6.575) e Jeep Compass (6.409).

A Fiat conseguiu colocar quatro modelos entre os dez mais vendidos, seguida pela Chevrolet, com três.

MERCADO BAIANO

Na disputa estadual, a Fiat Strada voltou à liderança e teve em novembro seu segundo melhor mês de vendas. Foram 484 unidades emplacadas, volume inferior apenas ao obtido em julho (486).

A segunda posição ficou com o Hyundai Creta (335), que foi seguido por dois modelos da Chevrolet: Onix (326) e Tracker (314). A quinta posição ficou com o Jeep Compass (246).

Da sexta até a décima ficaram: Toyota Hilux (218), Fiat Toro (216), Chevrolet Onix Plus (200), Toyota Corolla Cross (185) e Toyota Corolla (177).

Destaque para as três picapes entre os dez primeiros e para a Toyota, que posicionou três modelos nesse ranking.

PARCERIA COM SENAI

Por meio de um convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a Ford apresentou em São Paulo o novo centro de tecnologias, serviços, treinamento, experiência do consumidor e relacionamento com os parceiros da marca, chamado de Ford Academy.

A Ford ampliou sua parceria com o Senai e criou um programa social profissionalizante

O objetivo é dar assistência aos consumidores, às concessionárias e capacitar profissionais da Ford e da rede em tecnologias atuais e do futuro, como veículos híbridos e elétricos, dispondo de um espaço dedicado à eletrificação.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O Ford Academy terá também uma função social, por meio do novo programa Ford Enter, que vai formar futuros profissionais para o mercado de tecnologia.

Ano que vem, serão oferecidas 200 vagas no programa de formação comportamental e técnica, totalmente gratuito e que não exige conhecimento prévio de tecnologia.

Em seis meses, os alunos vão participar de 440 horas de aulas presenciais ministradas pelo Senai.

NOVO BMW ELÉTRICO

Já guiei o i4, um gran coupé movido a bateria da BMW. O veículo chega ao mercado brasileiro em duas configurações: M40 (R$ 496.950) e M50 (R$ 596.950).

Dê play e acompanhe a avaliação em vídeo do i4

DESAFIOS DA ELETRIFICAÇÃO

De acordo com relatório da S&P Global Mobility, Honda e Toyota têm perdido clientes no mundo por um motivo: ficaram para trás no quesito eletrificação.

A consultoria cita que 15% de compradores da Tesla vieram da Toyota e 13% da Honda.

O levantamento aponta movimento similar de migração dos consumidores para Chevrolet Bolt, Ford Mustang Mach-E e Hyundai Ioniq 5.