Piloto de motocross morre após queda durante corrida em MT; imagens fortes

Um piloto de motocross morreu durante a 4ª etapa do campeonato matogrossense da categoria, realizado no município de Juara, a 690 km da capital Cuiabá. Weliton Carvalho, de 32 anos, se feriu após saltar uma rampa da prova.

Nas imagens da transmissão oficial do evento é possível ver o momento exato da queda do motociclista, que ocorre pouco tempo depois do primeiro colocado receber a bandeira quadriculada.

O acidente aconteceu no trecho em que a pista se divide em três rampas. Ele passou pela primeira, saltou a do meio e, ao tentar concluir a manobra, acabou caindo e batendo a cabeça.

É possível observar que o locutor do evento solicitou "assistência médica imediata" o ver o piloto no chão. Weliton foi socorrido pelos médicos no local e depois foi encaminhado ao Hospital Municipal de Juara, onde morreu.

Por meio de nota, a Federação Mato-grossense de Motocross confirmou o cancelamento do evento e lamentou a morte do piloto, agradecendo "todo trabalho e dedicação prestados ao motocross mato-grossense em especial pela cidade que tão bem representava".

"Em tempo agradecemos aos profissionais da saúde da Prefeitura de Juara, brigadista e aos atiradores do Tiro de Guerra de Juara, juntos, não mediram esforços para o pronto atendimento", concluiu o texto.