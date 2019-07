Pior time do mundo, Íbis zoa Vitória após derrota para o Cuiabá

O Vitória vive situação muito delicada na Série B. Com apenas quatro pontos conquistados de 27 disputados, o rubro-negro amarga a lanterna da competição e ainda não mostrou força para deixar a zona de rebaixamento. Após quase um mês de treinamentos durante a pausa para a Copa América, a equipe comandada por Osmar Loss reestreou na competição com derrota. Na noite de terça-feira (9), perdeu para o Cuiabá por 1x0, no Barradão.

A sétima derrota do Vitória em nove rodadas na Série B gerou gozações de torcedores rivais e até mesmo de um clube que não está em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro. O Íbis se auto-intitula o "pior time do mundo", mas não perdeu a oportunidade para fazer piada.

Após o Vitória fazer uma postagem no Twitter informando o resultado do jogo contra o Cuiabá, a equipe pernambucana respondeu: "Quero trocar uma ideia contigo", comentou o Íbis.

A última vez que o Vitória comemorou um triunfo foi no dia 4 de maio, quando venecu o Vila Nova, por 2x1, no Barradão. O aproveitamento do Leão em 2019 é de apenas 28,5%. Se o recorte for somente na Série B, o índice baixa para 14,8%.