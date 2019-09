Piovani diz que é difícil morar no Brasil: 'Não conseguia postar eu bonita de biquíni'

Morando em Portugal desde janeiro deste ano, a atriz e apresentadora Luana Piovani não demonstra saudades de sua terra natal. A famosa afirmou que estava difícil viver no Brasil e não conseguia nem postar foto "bonita de biquíni".

Dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar foto de meus filhos, mas aí tinha que publicar coisa sobre a Amazônia, os golfinhos, tubarão, Leonardo de Cáprio... Aí era a Paula Lavigne em nosso grupo falando não sei o quê. Aí tinha que ir para Brasília, participar da manifestação dos gays a favor do 'GLSTUVXZ'", lamentou.

"Aí eu falo meu deus do ceu. Dá muito trabalho. Não estou conseguindo postar eu bonita de biquini porque as pessoas ficavam pedindo coisas políticas", desabafou a atriz, que atualmente está em Israel, curtindo ao lado do atual namorado, o jogador de basquete Olef Malak.

O PT acabou com a vida da Luana Piovani, ela não conseguia nem mais postar foto de biquíni, gente. pic.twitter.com/fDeXn87AcA — William De Lucca (@delucca) September 30, 2019