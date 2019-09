Piovani e Scooby se reencontram em Noronha: 'Xô, rancor'

O tão esperado reencontro entre Luana Piovani e Pedro Scooby finalmente aconteceu em Fernando de Noronha. Após meses de alfinetadas e troca de farpas, parece que as paisagens da paradisíaca ilha nordestina e o amor pelos filhos selaram a paz entre o ex-casal.

Os dois aproveitaram uma viagem já planejada por Luana para celebrarem juntos o aniversário dos gêmeos, Liz e Bem. No Instagram, a atriz comemorou a chegada do ex de Anitta, compartilhou algumas fotos do surfista e disse: "Diversão garantida. Fora o amor".

Após publicar fotos de Pedro Scooby, Luana ainda aproveitou para se declarar ao novo namorado, Ofek Malka. "Ainda mais lindo", babou ela, na publicação.

Posteriormente, Luana ainda abriu o álbum de viagem e publicou cliques de todos os filhos, Dom, Bem e Liz. "Estamos de volta à nossa casa! Noronha, como é bom estar de volta! Última vez que estivemos aqui foi no batizado dos geminhos, dessa vez eles estão curtindo muito mais. O pai chegou, sábado teremos uma nova festinha de niver e assim vamos levando a vida...", disse.

"Sempre gratos, sempre muito gratos. E que o amor se multiplique sempre porque sacrifício pra mae é rotina #amordemae #ubuntu #noronha #meuspintim #tosurpresacomigo #xôrancor #oamorfalandomaisalto", completou.