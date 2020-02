Pipoca de Ivete: baiana arrasta multidão em trio sem cordas no Campo Grande

A pipoca de Ivete Sangalo começou com gostinho de saudade no Campo Grande nesta terça-feira (25). Desde 2017, a cantora não puxava trios sem cordas nem tocava no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador.

Por volta das 15h, Ivete surgiu no palco do trio Barretão - o mesmo dos três dias de bloco Coruja, na Barra - vestindo um figurino azul e dourado. "Alma Lavada: A Rainha Arqueira, forte e guerreira": essa é a fantasia de 'Veveta' para animar os foliões no "Reino de Mainha", tema da folia para a cantora este ano.

Mais uma vez, Ivete iniciou a apresentação em tom alegre e cheio de agito. Depois de iniciar a apresentação ao som da música Mainha Gosta Assim, que foi gravada em parceria com Léo Santana, ela emendou uma música atrás da outra. Ela já cantou músicas como O Mundo Vai, Teleguiado e Cadê Dalila. "Pula pipoca!", disse Ivete, enquanto animava os foliões com a música Toda Boa, do Psirico.

Marcelo Sangalo, filho da rainha Veveta, dá show na percussão. Quem deve fazer participação no trio da baiana é a cantora Vanessa da Mata, que estava nos bastidores com Ivete, toda vestida de branco. Também são esperadas a participação da cantora Ludmila e de Dama.

Em clima de romance, o ator Danton Melo e a esposa, Sheila Ramos, estão no trio de Ivete Sangalo.

