Pista cede e trecho é interditado na BR-324, na região de Candeias

Quem precisar circular pela BR-324 nesta quinta-feira (30) vai encontrar um trecho interditado. A Polícia Rodoviária Federal na Bahia (PRF) informou que foi necessária a interdição total de pista na altura do quilômetro 589 (sentido Salvador x Feira de Santana), trecho do município de Candeias, após a erosão da pista provocada pelas fortes chuvas na região.

A via foi sinalizada e a concessionária Via Bahia já iniciou os serviços de limpeza e recuperação do pavimento. De acordo com a concessionária, a erosão foi constatada na noite da última quarta-feira (29) e que, para garantir a segurança viária dos usuários, acionou de imediato a equipe de operações, que sinalizou o local e interditou totalmente o fluxo de veículos no sentido Feira de Santana. Também é avaliada a necessidade de interditar uma das faixas no sentido contrário.

A área de engenharia da Viabahia está no trecho investigando as causas e planejando a solução, de modo a preservar a segurança aos usuários e reestabelecer as condições ao tráfego na BR-324 o mais rápido possível. Já A Polícia Rodoviária Federal informou que está empreendendo todos os esforços para restabelecer o fluxo normal de veículos.

Até que seja restabelecido o tráfego no local, a PRF solicita aos usuários evitar transitarem na BR 324 e somente em caso de extrema necessidade deverão procurar vias de acesso alternativas, a fim de evitar transtornos na viagem e congestionamento das vias.

Um desvio provisório foi direcionado para o viaduto de acesso a Candeias localizado no Km 593 da rodovia. O usuário deve seguir até o Km 574 em direção ao viaduto de São Sebastião do Passé, acessando novamente a BR 324. Em caso de emergência, a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do país.