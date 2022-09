Pitbull morre após ser atingido por espinhos de animal durante briga

Os tutores de Chester, um pitbull dócil, encontraram o cachorro ferido no jardim da casa da família, no último dia 2 de setembro. O animal brigou com um porco-espinho e acabou recebendo os espinhos na região do rosto, além de ter engolido alguns, causando problemas nos órgãos.

O caso aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Chesther tinha 9 anos e foi levado para um hospital, mas já não estava consciente. A tutora comentou que observou os latidos do cachorro no jardim e correu para conseguir levá-lo ao veterinário, segundo o UOL Internacional.

"Ele engoliu um pouco, então os espinhos foram para todos os lugares. Eles removeram o máximo possível, mas o medo era que os espinhos restantes começassem a migrar para dentro do corpo dele e não para fora", explicou a tutora DeGennaro.

Nas redes sociais, a tutora e mãe de Chesther fez uma vaquinha virtual para conseguir arrecadar fundos para as despesas do hospital. Ela explicou que o veterinário estava com medo de que uma das agulhas chegasse ao coração do cachorro, decidindo realizar a cirurgia. Mas, após alguns dias, o animal morreu.