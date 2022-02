Pitty e BaianaSystem definem data de show em Salvador; confira

O fechamento de cerco para eventos na Bahia acabou adiando uma dobradinha de shows que era muito aguardada em Salvador: Pitty e BaianaSystem se apresentariam no mesmo dia que a cantora Larissa Luz no Circuito Musical de Verão no já longínquo 15 de janeiro, mas foi cancelado com a redução de público.

Mas agora vai (fé): o trio se apresenta no Espaço Marés do Centro de Convenções de Salvador no dia 2 de abril - um dia após o Dia da Mentira para não ter erro. Os portões serão abertos às 18h e os ingressos custam a partir de R$130,00 reais.

Com mais de 20 anos de carreira, Pitty é considerada uma das maiores representantes do rock brasileiro contemporâneo e uma grande potência do rock. Em sua carreira, Pitty venceu diversos prêmios importantes da música, incluindo o Melhores do Ano, Prêmio Multishow de Música Brasileira e o MTV Vídeo Music Brasil, além de concorrer quatro vezes ao Grammy Latino. Como parte da nova turnê Matriz 3.0, canções do mais recente EP “Casulo” e sucessos como “Me Adora”, “Equalize”, “Na Sua Estante”, “Admiravel Chip Novo”, “Teto de Vidro” e “Serpente” podem ser esperados no show.

A banda Baiana System traz a turnê “Sulamericano Show – versão de Brasiliana” que, segundo o grupo, se faz ainda mais necessária após todo esse período de silêncio e de toda a transformação que o mundo viveu. Vale enfatizar que a apresentação traz elementos do mais recente álbum “OXEAAXEEXU” (2021), num mergulho ainda mais profundo nas referências afro latinas.

Misturando o dancehaal, dub, batidas eletrônicas e ritmos jamaicanos, a cantora baiana Larissa Luz, conhecida por ser um dos importantes nomes do afrofuturismo, apresenta o show de lançamento do seu mais recente EP “Deusa Dulov Vol. 1”, que promete descontruir e reconstruir a deusa Afrodite sob o olhar de uma mulher preta.