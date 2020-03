Pituba concentra maior número de casos de Covid-19 em Salvador

Dos 33 casos de Covid-19, a infecção causada pelo novo coronavírus, registrados na capital baiana, cinco estão na Pituba. Além deste bairro, outros doze já tem moradores infectados pelo novo vírus. A lista foi divulgada pelo secretário de saúde do município, Leo Prates, através de seu perfil em uma rede social. Na Bahia, já são 55 casos, segundo o último boletim divulgado neste domingo, 22, pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab)

Além dos cinco casos na Pituba, Graça e Horto Florestal têm três cada; Costa Azul tem dois; Alphaville, Brotas, Canela, Massaranduba, Ondina, Paralela, Pernambues, Rio Vermelho e Caminho das Árvores, tem um em cada.

Ainda na publicação, o secretário esclarece que alguns casos já diagnosticados não possuem a identificação do local de residência do paciente. Vale lembrar, que um dos últimos casos somados às estatísticas da capital baiana é considerado importado já que o paciente, na verdade, reside no Rio Grande do Norte.

DISTRIBUICAO DE CASOS DE COVID POR BAIRRO

Pituba-5

Graça-3

Horto Florestal-3

Costa Azul-2

Alphaville-1

Brotas-1

Canela-1

Massaranduba-1

Ondina-1

Paralela-1

Pernambues-1

Rio Vermelho-1

Caminho das Árvores-1

PS: 3 não constam s identificação do bairro — Leo Prates (@LeonardoPrates4) March 22, 2020

Ao CORREIO, Prates explicou como tem sido feito o controle.”No momento da confirmação do diagnóstico, o paciente informa onde mora. No processo de investigação é importante irmos até quem ele teve contato para realizar o bloqueio", explicou. Os dados são coletados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) e o controle por bairros deve seguir sendo atualizado.

Distribuição de casos de Covid-19 na Bahia:

*Com orientação da subeditora Andreia Santana