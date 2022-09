Pix turbinado! Tréllez paga dobrado a Rafinha por passe contra o Figueirense

Artilheiro do Vitória na Série C do Brasileiro, Rafinha não foi egoísta. Diante do Figueirense, ele fez toda a jogada, mas ao invés de chutar contra a meta, tocou para Santiago Tréllez só empurrar para a rede.

"Na hora que eu fiz o corte, vi Tréllez muito sozinho e não pensei duas vezes. A gente tem que tocar para quem está melhor posicionado. O importante é sair com os três pontos, independente de quem faça o gol. Ele é nosso centroavante, então é importante que ele esteja fazendo gols", comentou Rafinha.

Tréllez fez por merecer o presente e garantiu o triunfo por 1x0 contra o time catarinense, na penúltima rodada do quadrangular, no último domingo (18), no Barradão. Depois, o colombiano fez questão de recompensar a assistência.

Para além dos abraços que deu em Rafinha após estufar a rede, fez uma transferência no valor de mil reais para a conta do companheiro. "Pix aprovado. Tmj hermano, bora pra mais", postou Rafinha no Instagram. "Ele falou que era dobrado. Então, já agradeci a ele e espero dar mais assistências para ele", disse Rafinha.

Rafinha faz postagem no Instagram sobre pix feito por Tréllez (Foto: Reprodução Instagram)

Quando ainda não tinha conseguido marcar gols com a camisa do Vitória, Santiago Tréllez prometeu transferir R$ 500 ao jogador que desse assistência para ele. O zagueiro Alan Santos e o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni estão entre os que receberam a bonificação anteriormente.

A assistência de Rafinha e o gol de Tréllez permitiram ao Vitória depender apenas das próprias forças para retornar à Série B. Com oito pontos, o Leão é o segundo colocado do Grupo C. Um triunfo simples diante do já eliminado Paysandu na rodada derradeira do quadrangular é o suficiente para confirmar o acesso. As equipes se enfrentam no sábado, às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.